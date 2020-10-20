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В России предложили ввести налоговый вычет для занимающихся спортом

В России предложили ввести налоговый вычет для занимающихся спортом
Правкомиссия по законопроектной деятельности рассмотрела предложенные поправки о налоговом вычете на физкультурно-оздоровительные услуги, заявили в пресс-службе кабмина.

В сообщении отмечается, что для россиян, которые ведут активный образ жизни, могут ввести вычет по НДФЛ.

Соответствующие изменения в Налоговый кодекс по поручению главы государства подготовило министерство финансов.


Ожидается, что эта мера пополнит линейку социальных налоговых вычетов. Их выделяют тем, кто тратит средства для покупки лекарств, на медицинские услуги, а также платит за обучение, вкладывается в негосударственное пенсионное обеспечение или занимается благотворительностью. Вычет позволяет уменьшить сумму налогового платежа или вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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