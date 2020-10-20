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В сельские школы Якутии поставят современный спортивный инвентарь

В сельские школы Якутии поставят современный спортивный инвентарь

В сельские школы Якутии поставят современный спортивный инвентарь и откроют спортивные залы, сообщает Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия).

Мероприятия по ремонту спортивных залов, перепрофилированию имеющейся аудитории под спортивный зал для занятий физической культурой и спортом, развитию школьных спортивных клубов, а также оснащению спортивным инвентарем и оборудованием спортивных сооружений реализуются в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

В 16 общеобразовательных школ будут доставлены мячи, скакалки, канаты для перетягивания, канаты для лазания, теннисные столы и сопутствующие товары к ним. Еще девять школ получат спортивные комплексы «Воркаут». Также завершены ремонт спортивных залов и перепрофилирование аудиторий под спортивные залы в восьми школах республики.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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