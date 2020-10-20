Вопрос о переносе итогового сочинения пока не рассматривается – Музаев

Алексей Вольцев

Вопрос о переносе итогового сочинения пока не рассматривается, сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

«Если ситуация в стране не будет позволять эту процедуру проводить, мы сроки перенесем. Пока обсуждения новых дат мы не проводили», – сказал Анзор Музаев.

Успешное написание сочинения является для обучающихся выпускных классов допуском к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды вместо сочинения вправе писать итоговое изложение.

Продолжительность написания итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 минут (235 минут). Для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность написания итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа.

Рекомендуемый объем сочинения – не менее 350 слов, минимально допустимый – 250 слов. Рекомендуемый объем итогового изложения – 200 слов, минимальный – 150 слов.

Итоговое сочинение, в случае представления его при приеме на обучение в вузы, действительно в течение четырех лет, следующих за годом написания.

Выпускники прошлых лет, в том числе ранее писавшие итоговое сочинение, могут написать его по желанию. При этом в вузы они смогут представить итоговое сочинение только текущего года, а сочинение прошлого года аннулируется.