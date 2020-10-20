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Запрещенный в Белоруссии Telegram-канал Nexta сменил название и логотип

Запрещенный в Белоруссии Telegram-канал Nexta сменил название и логотип
Оппозиционный Telegram-канал NEXTA Live после решения белорусского суда о признании его экстремистским сменил название – теперь он называется "НЕХТА Live".

Во вторник суд Центрального района Минска признал NEXTA-Live и его логотип NEXTA экстремистскими материалами. Суд посчитал, что публикации в этом канале призывают к осуществлению беспорядков в республике. Решение суда вступило в силу немедленно.

# В мире
По материалам: ria.ru

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