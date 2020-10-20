Запрещенный в Белоруссии Telegram-канал Nexta сменил название и логотип

Анастасия Иванова

Оппозиционный Telegram-канал NEXTA Live после решения белорусского суда о признании его экстремистским сменил название – теперь он называется "НЕХТА Live".

Во вторник суд Центрального района Минска признал NEXTA-Live и его логотип NEXTA экстремистскими материалами. Суд посчитал, что публикации в этом канале призывают к осуществлению беспорядков в республике. Решение суда вступило в силу немедленно.