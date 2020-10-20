Зеленский назвал критическое для украинской экономики число заболевших коронавирусом

Влада Некрасова

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Президент Зеленский допускает, что в Украине придется объявить новый жесткий карантин из-за стремительного увеличения количества инфицированных коронавирусом. Об этом он заявил на встрече с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций 19 октября.

Он напомнил, что в последние дни ежедневно COVID-19 подтверждается у 5−6 тысяч новых пациентов.

«Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9500 ежедневных заражений коронавируса. Если будет больше 9500 инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин», — сказал Зеленский, подчеркнув, что тогда остановится экономика и «будет очень сложно всем».

Ранее министр здравоохранения Степанов объяснил, почему Украина не может принять решение о жестком карантине по примеру европейских стран.