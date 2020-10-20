Зеленский назвал свои успехи во внешней политике

Влада Некрасова

Международная коалиция поддержки Украины дальше существует и даже выходит на новый уровень, заново выстроены отношения с соседями. Об этом во вторник, 20 октября, заявил президент Владимир Зеленский в своем ежегодном послании к Верховной Раде."Как бы кто-то не убеждал и не старался, международная коалиция продолжает поддержку Украине, более того – она выходит на новый уровень. Мы сохранили двухпалатную поддержку США. Украина и Великобритания официально стали стратегическими партнерами. На беспрецедентный уровень вышли отношения Украины и Турции. Надежным партнером, без преувеличения международным побратимом, для нас остается Канада", - сказал он вТакже Зеленский указал, что, по оценкам экспертов, недавний саммит Украина-ЕС и совместное заявление по его итогам едва ли не впервые так ярко подчеркивают партнерство Украины и ЕС."Отмечают наши успехи, в частности ощутимый прогресс выполнения Соглашения об ассоциации, все предпосылки для "промышленного безвиза", Соглашения о совместном авиационном пространстве с ЕС, углубленной интеграции украинских рынков с европейскими. А еще четкий месседж: безвизовому режиму Украины с Европой ничего не угрожает. Кто бы вам что ни говорил. Это касается и сотрудничества с МВФ, которое мы продолжаем. Так же, как со Всемирным банком и ЕБРР", - сказал он.Президент отметил, что Украина сегодня фактически заново строит конструктивный диалог и добрососедские отношения с Венгрией, Румынией, Польшей. Вместе с Польшей и Литвой основан Люблинский треугольник как платформа для политического, экономического и социального взаимодействия."И незаметной, но действительно важной победой на мировой арене я считаю еще один факт: на международном уровне исчезла фраза "Мир устал от Украины". Мы придали имиджу нашего государства новое содержание. На Украину начали смотреть по-новому. Воспринимать как конструктивного, надежного, а, следовательно, равноправного игрока. Как страну, которая ценит любую поддержку, но надеется, прежде всего, на себя. Потому что понимает, что никто за нас не воплотит преобразования, никто за нас не построит успешную страну", - считает он.Зеленский также указал, что Украина стала проактивной на международной арене. В частности, выступила с инициативой создания в Киеве штаб-квартиры Международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде.