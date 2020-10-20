Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Женщина из Италии устраняла коллегу на работе, подливая транквилизаторы в кофе несколько месяцев

Женщина из Италии устраняла коллегу на работе, подливая транквилизаторы в кофе несколько месяцев

Ознакомимся с преступностью в других уголках мира. Интересным способом сохранения рабочего места поделилась итальянка Марианждела Черрато (Mariangela Cerrato) из городка Бра в Пьемонте, которая так боялась потерять свою работу в связи со слухами о сокращении, что подливала коллеге Алисе Бордон (Alice Bordon) в капучино несколько месяцев подряд транквилизаторы, чтобы показать неэффективность ее усилий и выглядеть выигрышно на фоне «жуткой лентяйки».


[media=https://twitter.com/tomkington/status/1316611744769486849?ref_src=twsrc%5Etfw]

Как сообщает «The Guardian», конкуренция на фирме в октябре 2017-го была сумасшедшей. Марианджела, понаблюдав какое-то время за сотрудницей, выяснила, что та обычно пьет только один глоток кофе и убегает по делам, поэтому, женщина не стала мелочиться с дозой. Но однажды, в спешке опустошив всю чашку, Алиса упала в обморок. Еще одним странным совпадением стала авария Бордон: после того, как девушка выпила кофе Черрато, она начала движение на автомобиле и незамедлительно врезалась в стену, потеряв контроль над собой.

[media=https://twitter.com/annmarimaukonen/status/1316588530748084226?ref_src=twsrc%5Etfw]

Позднее, сопоставив череду нелепых случайностей с чашками, предложенных Марианджелой, сотрудница фирмы отнесла образец напитка на экспертизу, которая показала, что количество транквилизатора в кофе в 10 раз превышало показатель нормы применения. Увы устранить соперницу Черрато не удалось. Ее быстро вычислили и приговорили к 4 годам за «офисные проделки».

[media=https://twitter.com/drewreportsnews/status/1317902721979019265?ref_src=twsrc%5Etfw]
Подпишись на нас в Яндекс Новости

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Сильная магнитная буря с 21 по 25 октября 2020 года: как избежать проблем с самочувствием
Сильная магнитная буря с 21 по 25 октября 2020 года: как избежать
Адвокат рассказал о готовности Винника отвечать на вопросы в суде
Адвокат рассказал о готовности Винника отвечать на вопросы в суде
Россия занимает 105-е место по летальности от коронавируса
Россия занимает 105-е место по летальности от коронавируса
В Москве откроется ежегодное заседание Валдайского клуба
В Москве откроется ежегодное заседание Валдайского клуба
Трампу не до Навального: «99,9% американцев о нем и не слышали»
Трампу не до Навального: «99,9% американцев о нем и не слышали»
Экипаж МКС починил туалет в российском сегменте
Экипаж МКС починил туалет в российском сегменте
Виртуальный тренажер для классных руководителей проходит апробацию в московских школах
Виртуальный тренажер для классных руководителей проходит апробацию в
«Артек» в третий раз стал официальной и самой большой в Крыму площадкой акции «Тотальный диктант»
«Артек» в третий раз стал официальной и самой большой в Крыму
Школьники, родители и учителя приняли участие во всероссийском открытом уроке «Спорт – это жизнь»
Школьники, родители и учителя приняли участие во всероссийском
Будет свадьба? Чимину из BTS сделала предложение 13-летняя девочка
Будет свадьба? Чимину из BTS сделала предложение 13-летняя девочка
С кем из знаменитостей дружит Тэхён?
С кем из знаменитостей дружит Тэхён?
ВЦИОМ зафиксировал рост удовлетворенности россиян материальным положением
ВЦИОМ зафиксировал рост удовлетворенности россиян материальным

Топ на сегодня

Как носить маску, чтобы не запотевали очки?
Как носить маску, чтобы не запотевали очки?
Озвучен новый порядок назначения министров правительства
Озвучен новый порядок назначения министров правительства
Украинский экс-посол предложил "вернуть" Крым через Белоруссию
Украинский экс-посол предложил "вернуть" Крым через Белоруссию
Роспотребнадзор назвал условие сохранения очного формата обучения в вузах
Роспотребнадзор назвал условие сохранения очного формата обучения в
Лидеров белорусской оппозиции выдвинули на Нобелевскую премию
Лидеров белорусской оппозиции выдвинули на Нобелевскую премию

Еще по теме

Конспиролог поведал о подсыпаемых в еду Трампу наркотиках
Из-за карантина в каналах Венеции вода стала чистой
Премию Абеля впервые получила женщина
В Сиднее мужчина с ножом напал на прохожих