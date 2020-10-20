Женщина из Италии устраняла коллегу на работе, подливая транквилизаторы в кофе несколько месяцев

Анастасия Иванова

Ознакомимся с преступностью в других уголках мира. Интересным способом сохранения рабочего места поделилась итальянка Марианждела Черрато (Mariangela Cerrato) из городка Бра в Пьемонте, которая так боялась потерять свою работу в связи со слухами о сокращении, что подливала коллеге Алисе Бордон (Alice Bordon) в капучино несколько месяцев подряд транквилизаторы, чтобы показать неэффективность ее усилий и выглядеть выигрышно на фоне «жуткой лентяйки».

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Как сообщает «The Guardian», конкуренция на фирме в октябре 2017-го была сумасшедшей. Марианджела, понаблюдав какое-то время за сотрудницей, выяснила, что та обычно пьет только один глоток кофе и убегает по делам, поэтому, женщина не стала мелочиться с дозой. Но однажды, в спешке опустошив всю чашку, Алиса упала в обморок. Еще одним странным совпадением стала авария Бордон: после того, как девушка выпила кофе Черрато, она начала движение на автомобиле и незамедлительно врезалась в стену, потеряв контроль над собой.

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Позднее, сопоставив череду нелепых случайностей с чашками, предложенных Марианджелой, сотрудница фирмы отнесла образец напитка на экспертизу, которая показала, что количество транквилизатора в кофе в 10 раз превышало показатель нормы применения. Увы устранить соперницу Черрато не удалось. Ее быстро вычислили и приговорили к 4 годам за «офисные проделки».

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