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Жители Тульской области кормят голубей красной икрой

Жители Тульской области кормят голубей красной икрой

Жители Болохово Киреевского района Тульской области голубям скормили по меньшей мере шесть банок красной икры. Фото птиц с деликатесом опубликовали в соцсетях.

В комментариях к снимку предположили, что так магазины избавляются от просрочки: они выставляют банки с истекшим сроком годности на площадке у домов. В основном пользователи отнеслись с юмором к такой ситуации. Некоторые иронизировали, часть высказала недовольство:

Эту хрень в банках дешевую даже голуби не жрут, — пишет saschook.

В Болохово нет суши-кафе и суси-доставки, поэтому рыбную просрочку скармливать некому, кроме голубей, — написала Garda.

Оказывается, все деньги в Болохово, — Den.

А где-то на паперти стоят, последний хрен без соли доедают, — негодует Barabara.

Пока мы едим, народ держится! P.S. Россия для голубей! — Zurbagan. 

Опять красная икра! Когда же вы черную принесете? У нас изжога уже, — предложил назвать снимок Федот Стрелец.


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По материалам: uposters.ru

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