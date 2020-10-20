Жители Тульской области кормят голубей красной икрой

Вадим Карасев

Жители Болохово Киреевского района Тульской области голубям скормили по меньшей мере шесть банок красной икры. Фото птиц с деликатесом опубликовали в соцсетях.

В комментариях к снимку предположили, что так магазины избавляются от просрочки: они выставляют банки с истекшим сроком годности на площадке у домов. В основном пользователи отнеслись с юмором к такой ситуации. Некоторые иронизировали, часть высказала недовольство:



Эту хрень в банках дешевую даже голуби не жрут, — пишет saschook.



В Болохово нет суши-кафе и суси-доставки, поэтому рыбную просрочку скармливать некому, кроме голубей, — написала Garda.



Оказывается, все деньги в Болохово, — Den.



А где-то на паперти стоят, последний хрен без соли доедают, — негодует Barabara.



Пока мы едим, народ держится! P.S. Россия для голубей! — Zurbagan.



Опять красная икра! Когда же вы черную принесете? У нас изжога уже, — предложил назвать снимок Федот Стрелец.



