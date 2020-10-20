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"Знал бы прикуп…" Мишустин раскрыл, почему согласился быть премьером

"Знал бы прикуп…" Мишустин раскрыл, почему согласился быть премьером
. Глава правительства России Михаил Мишустин ответил поговоркой на вопрос, согласился бы он на предложение стать премьер-министром, знай заранее о грядущей пандемии, сообщает "Царьград".

Этот вопрос ему задали во время специальной сессии очередного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Премьер парировал поговоркой:


"Вы бы хотели жить в Сочи?" – спросил он в ответ и после отрицательного ответа добавил известную фразу: "Знал бы прикуп, жил бы в Сочи".

Премьер отметил, что это, конечно, юмор, но предложение занять пост не оценивается по рискам, что случится после. По словам Мишустина, в первую очередь это был знак доверия от президента России Владимира Путина.

"Вообще любая серьезная позиция – это про ответственность. Надо воспринимать это именно так", – заключил глава правительства.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Мишустин рассказал об уроках России в борьбе с COVID-19.

# Политика
По материалам: ria.ru

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