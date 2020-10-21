2 кармические цели человека, который встретился вам на пути

Вадим Карасев

У каждой встречи есть своя цель. Ничего не происходит просто так. У нового важного человека в вашей жизни может быть две кармические задачи. Эксперты рассказали о том, что это за задачи.

У каждого из нас есть свои кармические задачи. Часто они связаны с кем-то другим. Каждый человек за свою жизнь влияет на многих окружающих и становится объектом влияния для них. Суть в том, что многие на первый взгляд случайные встречи совсем не случайны.

Этот человек должен преподнести жизненный урок

Первая и очень важная цель нового важного человека — научить нас мудрости. Достаточно вспомнить о неудавшейся любви или токсичной дружбе. Все проблемные отношения с людьми заставляют нас чему-то учиться — доверию, осторожности, уважению.

Такие встречи призваны показать и доказать человеку, что он не прав, что он не знает нечто важное, что он совершает ошибку. Если в жизни кого-то из нас были отношения, которые не привели ни к чему хорошему, это не значит, что они не были важными. Они приготовили нас к чему-то лучшему, научили любить и ценить доброту. Негативный опыт помогает быть теми, кем мы являемся сегодня.

Например, женщина, которая потратила несколько лет жизни на мужчину с зависимостями, в следующий раз будет намного умнее. Она уже не начнет отношений с таким мужчиной. Конечно, есть те, кому Вселенная старается намекнуть на ошибки несколько раз.

Человеку совсем не обязательно быть для вас близким другом или второй половинкой. Иногда очень важную роль в нашей жизни играют случайные знакомые. Например, человек сидит в очереди, случайно начинает разговор с кем-то. В ходе разговора собеседник произносит какую-то важную фразу, которая меняет отношение этого человека к жизни самым кардинальным образом. Случайные знакомые могут воодушевлять нас, давать какие-то советы.

Кто-то приносит нам страдания, а кто-то делится своей историей жизни, чем воодушевляет другого человека на подвиги.

Этот человек должен помочь

Вселенная не всегда хочет помочь нам испытанием. Иногда это происходит самым непосредственным способом. Например, новый знакомый знает выход на опытного врача, который может помочь в лечении болезни. Новый знакомый сожет помочь нам эмоционально — поддержать нас в трудную минуту и исчезнуть с горизонта навсегда. Многие в таком случае говорят, что это был ангел-хранитель.

Таким образом Вселенная пытается спасти человека от проблемы либо не допустить кармического сбоя. Просто есть очень добрые и чуткие люди, которым было бы крайне несправедливо давать новые испытания. Если человек заслуживает удачи, счастья, успеха в каком-то деле, то Вселенная обязательно пошлет случайную встречу с ангелом-хранителем.

Разумеется, это может быть не просто мимолетная встреча. Это может быть вторая половинка, подаренная судьбой. Когда два человека заслуживают любви, подходят друг другу и могут встретиться, Вселенная всегда этому посодействует.