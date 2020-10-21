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5 советов, как не впустить зло в свой дом

5 советов, как не впустить зло в свой дом

Впустить зло в свой дом достаточно просто. Но нет ничего сложного и в том, чтобы не дать ему войти в вашу жизнь и нарушить ваш покой. Эксперты рассказали о важнейших правилах, которым стоит следовать каждому человеку.


Очень важно сделать энергетику дома положительной, но для этого сначала нужно перестать притягивать зло и негатив. Если вы последуете перечисленным ниже советам, удача чаще будет посещать вас и ваших близких, у вас будет лучше настроение, появится больше сил и энергии.

Чаще молчите и слушайте других

Ни в коем случае не кричите о своем счастье, не рассказывайте о победах, семейном позитиве, достижениях на работе. Это поможет избежать сплетней, зависти и негатива со стороны озлобленных людей, скрытых врагов и недоброжелателей. Также это поможет избежать сглаза и порчи, порождаемых все той же завистью окружающих.

Если держать в секрете всё самое дорогое и хорошее, злые люди и зло в целом будут обходить вас стороной. Жить станет лучше, проще и приятнее, потому что никто не станет этому мешать.

Не позволяйте никому давать вам непрошеные советы


Друзья и знакомые часто вмешиваются в личные вопросы, считают своей обязанностью дать какой-то совет. Это необходимо пресекать на самых ранних стадиях. Дело в том, что даже если человек не начинает следовать советам, он все равно задумывается над тем, что ему сказали другие люди. Это вводит его в заблуждение, рушит любовь и притягивает зло.

Это могут быть советы от чистого сердца, но то, что хорошо для одного человека, может быть плохо для другого. 

Боритесь с завистью, злостью и обидами

Есть пять эффективных способов побороть в себе все эти чувства. Эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно советуют бороться с этими чувствами, потому что они настраивают человека на негативную волну.

Завистливый и злобный человек как магнитом притягивает плохих людей, которые рушат его жизнь, не оставляя и камня на камне от доброты и позитива. Именно поэтому в первую очередь необходимо работать над собой.

Научитесь прощать друг друга


Прощение дает освобождение, чистоту и позитив. Когда люди, живущие под одной крышей, злятся и обижаются друг на друга, это неминуемо приводит к тому, что в их энергетике образуются дыры, через которые утекает позитив. Ему на место приходит отрицательная энергия.

Когда мы не прощаем коллег и других малознакомых людей, это тоже приводит к тому, что в нашу жизнь приходит зло. В отношениях с любым человеком должны преобладать добро, согласие и мир.

Научитесь фокусироваться на хорошем

На работе может произойти что-нибудь плохое, но это стоит оставить на работе. В автобусе кто-то может нагрубить, но это тоже лучше оставить позади. Если нести это все в дом и делиться с близкими людьми, это может спровоцировать всплеск негативной энергии.

Эксперты советуют забывать как можно скорее все плохое, что встречается в жизни. Это сбивает с истинного пути, так что не позволяйте этому проникать к вам в самое сердце и в глубины сознания.

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По материалам: dailyhoro.ru

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