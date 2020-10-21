6 признаков того, что вы встретили действительно важного человека

Вадим Карасев

Порой нам на пути встречаются люди, которые приходят и уходят, не оставляя никакого следа, никакой памяти. Эксперты рассказали о главных признаках того, что новый знакомый или знакомая действительно важны.

В общении с людьми, как и в других сферах жизни, работает закон притяжения. Для того чтобы встретить хорошего друга, вторую половинку, духовного наставника, вам необходимо поставить перед собой такую цель и быть готовыми к тому, что такой человек может появиться в любой момент. Старайтесь делать больше добра окружающим, чтобы Вселенная вас вознаградила.

Вам хорошо, когда хорошо ему

Если это действительно очень важный человек, который послан вам судьбой, значит, его хорошее настроение абсолютно точно будет заставлять вас улыбаться. Мы приходим на работу или на учебу, и там очень много людей, которые улыбаются, но на нас это никак не отражается.

Важный и действительно духовно близкий человек будет радовать нас своей улыбкой. Если он улыбается и излучает счастье, то это будет крайне заразительно. Такое под силу лишь единицам. Всё потому, что душевные вибрации входят в резонанс, ауры сливаются воедино.

Он принимает все наши недостатки

Он не осуждает за какие-то неправильные действия, а просто указывает на то, что мы сделали не так. По-настоящему важный человек не станет ругать нас, стыдить, заставлять переживать.

Он не будет терпеть негатив с нашей стороны, а укажет на то, что ему не нравится, как это можно изменить. Большинство людей же просто критикует нас.

Рядом с таким человеком хочется развиваться

Всё дело в том, что он или она постоянно подбивают нас на что-то новое, важное. Близкий и по-настоящему важный человек никогда не скажет: «Тебе это не нужно, забудь об этом!», «Это пустая трата времени, у тебя все равно не получится». Наоборот, он скажет: «Я знаю, что ты сможешь», «Это интересная идея».

Этот человек заражает уверенностью, пробуждает интерес к изучению чего-то нового. Рядом с ним можно ощутить свободу и безграничные возможности. Если кто-то вас мотивирует, это дорогого стоит.

С этим человеком всегда спокойно

Даже если он или она нервничают, это не заставляет нас нервничать в ответ. Такие люди тоже конфликтуют, и с ними тоже приходится ругаться, но после таких инцидентов отношения становятся более крепкими.

В моменты, когда хочется плакать или кричать, такие люди заставляют нас успокоиться. Им не обязательно нужно что-то для этого говорить. Просто у них такая целебная аура и энергетика.

В отношениях с важным человеком нет манипуляций

Никто не играет на чувствах друг друга. Посланный самой судьбой человек не станет обманывать, не станет добиваться своего посредством обмана и хитрости. Такой человек будет открытым, и если ему что-то будет нужно, он просто об этом попросит.

Это свойственно как этапу сближения, так и самой любви и дружбе — через год, два, десять. Отношения с родственной душой всегда равноценны. Нет явного лидера и «подчиненного». Энергия двух людей пребывает в гармонии.

Близкие люди исцеляют друг друга

Старые раны затягиваются, переживания уходят восвояси. Считается, что при постоянном общении с обычным человеком люди часто вспоминают о чем-то плохом или хорошем. Рядом с по-настоящему близкой душой мы не думаем о проблемах, а меняем к ним свое отношение.

Негативный жизненный опыт перестает быть каким-то важным. На первое место выходят мысли о настоящем и будущем.