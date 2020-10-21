«Аэрофлот» облегчил правила перебронирования авиабилетов на внутренних маршрутах

Анастасия Иванова

«Аэрофлот» отменяет плату за внесение изменений в авиабилеты экономического класса по всем внутрироссийским направлениям. Послабление может способствовать росту количества туристических поездок внутри России, считают эксперты.

Как пояснили в авиакомпании, правило действует для всех билетов экономического класса, приобретенных начиная с 16 октября 2020 г., с датой вылета, указанной в билете, до 25 марта 2021 г. включительно.

«Внесение изменений в условия договора воздушной перевозки пассажира без взимания платы возможно при условии переоформления полностью или частично неиспользованного авиабилета при обращении не позднее 30 минут до времени отправки рейса, указанного в оформленном билете», - пояснили в «Аэрофлоте».

Послабление может благоприятно отразиться на спросе на внутренних рейсах в условиях, когда туристы опасаются приобретать туристические услуги «в глубину» из-за возможных ужесточения противоэпидимических мер в России.

«Возможность перебронировать билеты без доплаты может способствовать росту потока туристов на внутренних направлениях на рейсах «Аэрофлота», – считает вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

Он напомнил, что ранее (в период пандемии коронавируса) авиакомпании уже вводили подобные послабления для привлечения пассажиров.

«Сейчас по действующей практике при перебронировании билета по невозвратному тарифу удерживается около 500-1000 р. в зависимости от авиакомпании», – говорит г-н Горин.