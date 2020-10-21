Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » «Аэрофлот» облегчил правила перебронирования авиабилетов на внутренних маршрутах

«Аэрофлот» облегчил правила перебронирования авиабилетов на внутренних маршрутах

«Аэрофлот» облегчил правила перебронирования авиабилетов на внутренних маршрутах

«Аэрофлот» отменяет плату за внесение изменений в авиабилеты экономического класса по всем внутрироссийским направлениям. Послабление может способствовать росту количества туристических поездок внутри России, считают эксперты.

Как пояснили в авиакомпании, правило действует для всех билетов экономического класса, приобретенных начиная с 16 октября 2020 г., с датой вылета, указанной в билете, до 25 марта 2021 г. включительно.

«Внесение изменений в условия договора воздушной перевозки пассажира без взимания платы возможно при условии переоформления полностью или частично неиспользованного авиабилета при обращении не позднее 30 минут до времени отправки рейса, указанного в оформленном билете», - пояснили в «Аэрофлоте».

Послабление может благоприятно отразиться на спросе на внутренних рейсах в условиях, когда туристы опасаются приобретать туристические услуги «в глубину» из-за возможных ужесточения противоэпидимических мер в России.

«Возможность перебронировать билеты без доплаты может способствовать росту потока туристов на внутренних направлениях на рейсах «Аэрофлота», – считает вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

Он напомнил, что ранее (в период пандемии коронавируса) авиакомпании уже вводили подобные послабления для привлечения пассажиров.

«Сейчас по действующей практике при перебронировании билета по невозвратному тарифу удерживается около 500-1000 р. в зависимости от авиакомпании», – говорит г-н Горин.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

Последние новости

Главврач объяснила, зачем в курской больнице устроили туалет за ширмой
Главврач объяснила, зачем в курской больнице устроили туалет за ширмой
Из-за светового загрязнения городов комары кусают чаще
Из-за светового загрязнения городов комары кусают чаще
6 неприятных ощущений, указывающих на то, что вы на правильном пути
6 неприятных ощущений, указывающих на то, что вы на правильном пути
Молдавские НПО должны бороться с «российской пропагандой» — Бухарест
Молдавские НПО должны бороться с «российской пропагандой» — Бухарест
Ввод жилья на Кубани увеличился на 2,5 процента с начала 2020 года
Ввод жилья на Кубани увеличился на 2,5 процента с начала 2020 года
В Грузии из здания захваченного банка освобождены двое заложников
В Грузии из здания захваченного банка освобождены двое заложников
В УлГПУ имени И.Н. Ульянова рассмотрели вопросы детской культуры и фольклора
В УлГПУ имени И.Н. Ульянова рассмотрели вопросы детской культуры и
Специалисты из Москвы и Ижевска обменялись опытом работы с детьми с ОВЗ
Специалисты из Москвы и Ижевска обменялись опытом работы с детьми с
Центры «Точка роста» за два года открыли в 112 школах на Ставрополье
Центры «Точка роста» за два года открыли в 112 школах на Ставрополье
Медитация на карты Таро: три эффективных способа
Медитация на карты Таро: три эффективных способа
Глава МИД Армении оценил роль Путина в урегулировании в Карабахе
Глава МИД Армении оценил роль Путина в урегулировании в Карабахе
Владислав Сурков участвует в спектакле Богомолова "Бесы Достоевского"
Владислав Сурков участвует в спектакле Богомолова "Бесы Достоевского"

Топ на сегодня

В Казахстане парламентские выборы состоятся 10 января
В Казахстане парламентские выборы состоятся 10 января
DaBro - группа, чья музыка насыщена позитивом
DaBro - группа, чья музыка насыщена позитивом
По второму кругу? Индийцев предупредили об опасности повторного COVID
По второму кругу? Индийцев предупредили об опасности повторного COVID
Гурвиц и Ярош: как еврей — бывший мэр Одессы с бандеровцами «кентуется»
Гурвиц и Ярош: как еврей — бывший мэр Одессы с бандеровцами
"Знал бы прикуп…" Мишустин раскрыл, почему согласился быть премьером
"Знал бы прикуп…" Мишустин раскрыл, почему согласился быть премьером

Еще по теме

Авиакомпаниям разрешили выдавать пассажирам ваучеры вместо возврата денег
Средние цены на авиабилеты по России в 2016 году снизились на 10-11%
Правительство утвердило сроки отложенных обязательств для речных круизов
Нормы бесплатного багажа на туристических рейсах станут меньше