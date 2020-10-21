Автоматическое начисление выплат на детей продлят до марта

Алексей Вольцев

Упрощённый порядок назначения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка без подачи заявлений предлагается продлить до 1 марта 2021 года. Соответствующий законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 21 октября.

Автоматическое назначение таких выплат уже действовало с 1 апреля по 1 октября 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции, а со 2 октября для продления выплаты нужно подавать заявление.

Речь идёт о выплатах на первого или второго ребёнка до 3 лет, которые предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов. Выплаты продлеваются сначала на срок до достижения ребёнком возраста 2 лет, а затем на срок до достижения им трёхлетнего возраста. «В нынешней сложной ситуации мы должны поддержать людей и сохранить беззаявительный порядок получения этих средств. Рассчитываю, что законопроект будет принят в самые короткие сроки», — заявлял один из авторов документа, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Он напомнил, что 1 апреля по 1 октября соответствующие выплаты на детей назначались автоматически, без лишней бюрократии и дополнительных подтверждений, что было полностью оправдано в условиях пандемии. Однако окончание действия этой меры совпало с новым всплеском заболеваемости COVID-19. В данных обстоятельствах упрощённый порядок назначения пособий без подачи заявлений и дополнительного подтверждения информации получателями должен быть продлён до 1 марта будущего года, полагают авторы инициативы.

Законопроект был внесён в Государственную Думу первым зампредом Совета Федерации Андреем Турчаком, главой фракции «Единая Россия» Сергеем Неверовым и его первым заместителем Андреем Исаевым.

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