Банк "Открытие" увеличил чистую прибыль на четверть — до 40,3 млрд рублей

Влада Некрасова

Банк "Открытие" по итогам 9 месяцев 2020 года заработал 40,3 миллиарда рублей чистой прибыли, что на 24% выше результата за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба банка.

Активы банка за этот период выросли на 8% до 2,5 триллионов рублей.

Отмечается, что рост объема выданных кредитов в 2020 году способствовал увеличению процентного дохода, который является основным источником дохода для банка.

По итогам 9 месяцев кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 16% до 1,7 триллиона рублей. Доля кредитного портфеля в активах выросла до 57% против 50% на 1 января 2020 года.

При этом портфель кредитов юрлиц вырос на 13% до 1,2 триллиона рублей, объем выданных за 9 месяцев корпоративных кредитов повысился на 50% до 749 миллиардов рублей к прошлогоднему уровню.