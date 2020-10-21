Беглов отчитался за ледоколы, которые строят в Петербурге

Алексей Вольцев

На предприятиях Санкт-Петербурга разрабатывают и строят новейшие ледоколы для круглогодичной навигации по Северному морскому пути. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил в режиме видеоконференции председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

«У нас разрабатывают и строят ледоколы нового поколения, которые могут обеспечить круглогодичную навигацию по Севморпути. Проектируются и создаются аварийно-спасательные и вспомогательные суда. Все это позволяет нашему городу успешно решать задачу по развитию Севморпути», — сказал Александр Беглов.

По его словам, в настоящее время на производственных площадках «Балтийского завода» завершено строительство головного атомного ледокола «Арктика». А строительство ещё четырех серийных универсальных ледоколов — «Сибирь», «Урал», «Якутия» и «Чукотка» (проект 22220) — находится на разных этапах готовности. Суда предназначены для проводки и буксировки судов по Севморпути и на мелководных участках Енисея и Обской губы.

Губернатор Беглов также отметил, что в городе на Неве проводится обучение судовых команд. Он рассказал о Центре морских арктических компетенций, работающем при Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. Сейчас на базе данного центра ведется подготовка и переподготовка членов судовых команд атомного ледокольного флота страны. Кроме того, это единственный в России центр, осуществляющий подготовку членов экипажей универсальных атомных ледоколов проекта 22220.