Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Бузова и Дава отписались друг от друга в Instagram

Бузова и Дава отписались друг от друга в Instagram

Ольга Бузова и Давид Манукян официально разорвали отношения, отписавшись друг от друга в сети Instagram. Еще недавно молодые вместе записывали социальные ролики о семейной жизни, планировали свадьбу, шутили об армянском торжестве, но сегодня Дава и Оля больше не имеют ничего общего.


Поклонники знаменитой пары надеются, что очередное расставание не станет окончательным решением звезд. Ведь недавно такое уже случалось, но им удалось преодолеть барьеры и вновь сойтись. Как бы в сети не осуждали блогера за «сопливость и показуху», Манукян не прекращает рассказывать о своих чувствах публично и просить Олю вспомнить о былом под публикациями в Instagram.


По-видимому, противником возобновления отношений является сама Бузова. Интересно, причастна ли к этой истории ее мама, которую обвиняли в ненависти к Давиду?

«Я так и думала, что мать Бузовой и Манукяна тоже выживет»,

— пишут разочарованные фанаты красивого союза.
© Instagram / fkirkorov

Однако, некоторые близкие друзья пары, знающие гораздо больше, чем нетизены, называют финал этой чудесной «мелодрамы» справедливым и вполне логичным, ведь, по словам приятелей Давида, знаменитости часто ругались на публике, не разговаривали друг с другом и «трепали нервы».

© Instagram / Дава

«Зачем такая любовь нужна, когда только стресс и скандалы? Правильно сделали, надо искать своего человека, а не мучить друг друга»,

— комментирует ситуацию товарищ Манукяна.
© ВКонтакте / Ольга Бузова Подпишись на нас в Яндекс Новости

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Шуга поджег свой дом, а Тэхёна избил отец: дорама «Юность» раскроет секреты мемберов BTS
Шуга поджег свой дом, а Тэхёна избил отец: дорама «Юность» раскроет
Чонгук из BTS сам снял клип для релиза альбома «BE»
Чонгук из BTS сам снял клип для релиза альбома «BE»
МВД Белоруссии рассказало, сколько жителей уехали из страны после выборов
МВД Белоруссии рассказало, сколько жителей уехали из страны после
Сарадж и Хафтар договорились «деблокировать» Ливию
Сарадж и Хафтар договорились «деблокировать» Ливию
6 признаков того, что вы встретили действительно важного человека
6 признаков того, что вы встретили действительно важного человека
Из реки Сухона в Вологодской области подняли фрагменты упавшего вертолета
Из реки Сухона в Вологодской области подняли фрагменты упавшего
Лидер "Новых людей" планирует возглавить партийный список на выборах в ГД
Лидер "Новых людей" планирует возглавить партийный список на выборах
Донбасский фронт: «Наглеют потихоньку» — учения британцев и турецкие БПЛА
Донбасский фронт: «Наглеют потихоньку» — учения британцев и турецкие
В Музее Москвы открылась выставка "Северный речной вокзал"
В Музее Москвы открылась выставка "Северный речной вокзал"
Торкунов заявил, что не уходит с поста ректора МГИМО
Торкунов заявил, что не уходит с поста ректора МГИМО
2 кармические цели человека, который встретился вам на пути
2 кармические цели человека, который встретился вам на пути
Подбираются к границам? США могут оставить солдат близ рубежей России
Подбираются к границам? США могут оставить солдат близ рубежей России

Топ на сегодня

Около 230 школьников из 43 регионов страны примут участие в программе «Большие вызовы» в центре «Сириус» в Сочи
Около 230 школьников из 43 регионов страны примут участие в программе
"Знал бы прикуп…" Мишустин раскрыл, почему согласился быть премьером
"Знал бы прикуп…" Мишустин раскрыл, почему согласился быть премьером
DaBro - группа, чья музыка насыщена позитивом
DaBro - группа, чья музыка насыщена позитивом
По второму кругу? Индийцев предупредили об опасности повторного COVID
По второму кругу? Индийцев предупредили об опасности повторного COVID
Запрещенный в Белоруссии Telegram-канал Nexta сменил название и логотип
Запрещенный в Белоруссии Telegram-канал Nexta сменил название и

Еще по теме

Инсайдер: «Мама Бузовой выжила Манукяна и заставила их расстаться»
Дава попросил поддержки после слухов о расставании с Бузовой
Дава и Ольга Бузова показали ребенка
Бузова расцеловала добывшего туалетную бумагу возлюбленного