Бузова и Дава отписались друг от друга в Instagram

Влада Некрасова

Ольга Бузова и Давид Манукян официально разорвали отношения, отписавшись друг от друга в сети Instagram. Еще недавно молодые вместе записывали социальные ролики о семейной жизни, планировали свадьбу, шутили об армянском торжестве, но сегодня Дава и Оля больше не имеют ничего общего.

Поклонники знаменитой пары надеются, что очередное расставание не станет окончательным решением звезд. Ведь недавно такое уже случалось, но им удалось преодолеть барьеры и вновь сойтись. Как бы в сети не осуждали блогера за «сопливость и показуху», Манукян не прекращает рассказывать о своих чувствах публично и просить Олю вспомнить о былом под публикациями в Instagram.

По-видимому, противником возобновления отношений является сама Бузова. Интересно, причастна ли к этой истории ее мама, которую обвиняли в ненависти к Давиду?

«Я так и думала, что мать Бузовой и Манукяна тоже выживет»,

— пишут разочарованные фанаты красивого союза.© Instagram / fkirkorov

Однако, некоторые близкие друзья пары, знающие гораздо больше, чем нетизены, называют финал этой чудесной «мелодрамы» справедливым и вполне логичным, ведь, по словам приятелей Давида, знаменитости часто ругались на публике, не разговаривали друг с другом и «трепали нервы».

© Instagram / Дава

«Зачем такая любовь нужна, когда только стресс и скандалы? Правильно сделали, надо искать своего человека, а не мучить друг друга»,

— комментирует ситуацию товарищ Манукяна.© ВКонтакте / Ольга Бузова Подпишись на нас в Яндекс Новости