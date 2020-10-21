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Центры «Точка роста» за два года открыли в 112 школах на Ставрополье

Центры «Точка роста» за два года открыли в 112 школах на Ставрополье

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Минпросвещения России за два года открыли в 112 школах на Ставрополье, сообщает ТАСС со ссылкой на краевое Министерство образования. 

Центры создаются в селах и небольших городах в рамках национального проекта «Образование». 

«На Ставрополье в 2019–2020 годах открыто 112 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в которых обучается более 40 000 детей. В условиях сложной эпидситуации центры «Точка роста» стали платформами для реализации образовательных программ с использованием информационных технологий», – говорится в сообщении.

«Точки роста» – это специализированные центры цифрового и гуманитарного образования, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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