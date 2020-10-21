Членам Совбеза России запретят иметь зарубежные счета

Алексей Вольцев

Заместителю председателю Совета безопасности России, секретарю этой организации и её постоянным членам запретят хранить деньги и ценности в иностранных банках. Поправки в закон «О безопасности», внесенные в Госдуму президентом во исполнение поправок в Конституцию, депутаты приняли в первом чтении на пленарном заседании 21 октября.

В соответствии с обновлённой Конституцией, законопроектом уточняются задачи и функции Совета Безопасности РФ. Вводится положение о том, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в Российской Федерации.

Проект закона закрепляет полномочие Совета Федерации проводить консультации по предложенным президентом РФ кандидатурам на должность федеральных министров, ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности.

Также президентский законопроект запрещает заместителю председателя Совбеза, секретарю , постоянным членам и членам Совета Безопасности открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках.

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