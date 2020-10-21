Чонгук из BTS сам снял клип для релиза альбома «BE»

Алексей Вольцев

Не просто так Чонгука (Jungkook) зовут Золотым Макнэ!

21 октября Гуки провел стрим, чтобы поговорить с поклонниками о предстоящем альбоме и обсудить релиз клипа. Хотя Кук не мог порадовать публику большим количеством спойлеров, он рассказал кое-что забавное о будущем сюрпризе. АРМИ, приготовьтесь!

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«Часть нового музыкального видео была снята мной лично»,

[media=https://twitter.com/meanyoongi0309/status/1318827997219090432?ref_src=twsrc%5Etfw]

— скромно признался красавчик из BTS.

Поскольку Чонгук любит редактировать и снимать видео (такое у него хобби), он решил попробовать сделать это на профессиональном уровне и взял на себя задачу помочь группе с предстоящим продюсированием.

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«Во-первых, хочу сказать, что было очень тяжело. Я такое делал впервые. Я начал снимать видео и редактировать их сначала просто из любопытства. Это классно и интересно, поэтому я занимался этим в свободное время. Однако теперь, когда я делаю редактуру официально, я чувствую разницу обычного хобби и профессиональной работы. На мне лежит большая ответственность и команда оказывает давление»,

[media=https://twitter.com/vminggukx/status/1318837358284869633?ref_src=twsrc%5Etfw]

— Макнэ дал небольшое интервью.

Представляете, имя Чонгука даже будет прописано в титрах, где укажут всех создателей, приложивших усилия! К сожалению, Кук не сказал, какая именно сцена была записана им, дав поклонникам шанс угадать его «почерк». Ну что, готовы посоревноваться с другими АРМИ? Кто даст правильный ответ быстрее всех?

[media=https://twitter.com/blackxagustd/status/1318839624924626945?ref_src=twsrc%5Etfw]

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