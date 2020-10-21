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Чонгук из BTS сам снял клип для релиза альбома «BE»

Чонгук из BTS сам снял клип для релиза альбома «BE»

Не просто так Чонгука (Jungkook) зовут Золотым Макнэ!


21 октября Гуки провел стрим, чтобы поговорить с поклонниками о предстоящем альбоме и обсудить релиз клипа. Хотя Кук не мог порадовать публику большим количеством спойлеров, он рассказал кое-что забавное о будущем сюрпризе. АРМИ, приготовьтесь!


[media=https://twitter.com/blackxagustd/status/1318840592663760896?ref_src=twsrc%5Etfw]

«Часть нового музыкального видео была снята мной лично»,

— скромно признался красавчик из BTS.
[media=https://twitter.com/meanyoongi0309/status/1318827997219090432?ref_src=twsrc%5Etfw]

Поскольку Чонгук любит редактировать и снимать видео (такое у него хобби), он решил попробовать сделать это на профессиональном уровне и взял на себя задачу помочь группе с предстоящим продюсированием.

[media=https://twitter.com/2cooI4skull/status/1318844469756743682?ref_src=twsrc%5Etfw]

«Во-первых, хочу сказать, что было очень тяжело. Я такое делал впервые. Я начал снимать видео и редактировать их сначала просто из любопытства. Это классно и интересно, поэтому я занимался этим в свободное время. Однако теперь, когда я делаю редактуру официально, я чувствую разницу обычного хобби и профессиональной работы. На мне лежит большая ответственность и команда оказывает давление»,

— Макнэ дал небольшое интервью.
[media=https://twitter.com/vminggukx/status/1318837358284869633?ref_src=twsrc%5Etfw]

Представляете, имя Чонгука даже будет прописано в титрах, где укажут всех создателей, приложивших усилия! К сожалению, Кук не сказал, какая именно сцена была записана им, дав поклонникам шанс угадать его «почерк». Ну что, готовы посоревноваться с другими АРМИ? Кто даст правильный ответ быстрее всех?

[media=https://twitter.com/blackxagustd/status/1318839624924626945?ref_src=twsrc%5Etfw]
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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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