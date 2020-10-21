Что можно и нельзя кушать для хорошего слуха

Анастасия Иванова

Ухо — это очень сложный и не менее важный орган человеческого тела. При его плохой работе человек глохнет, становится практически беспомощным. Существует множество продуктов, которые отрицательно влияют на слух. Особенно стоит обратить внимание на свой рацион тем, у кого уже начались, пусть небольшие, но все же проблемы со слухом.

Соль вредна. С этим утверждением можно соглашаться или нет, но для слуха она просто губительна. Человек не может, вернее не должен употреблять соли больше, чем 2 гр в сутки. При этом, солить можно только готовую еду, что автоматически исключает употребление копченостей и маринадов.Вреден для работы слухового органа и животный жир. Причем любой, без исключения. Меняем животное на растительное, но кушаем строго в меру.Яйца и кисломолочные продукты следует если не исключить, то очень ограничить.Отдельно стоит остановиться на алкогольных напитках. Алкоголь не просто вреден, он убивает клетки, которые отвечают за восприятие звуков. Чем больше алкоголя, тем хуже становится слух.





Но есть и то, что нужно кушать и тогда, когда слух нормальный, а особенно тогда, когда вы чувствуете, что дела не совсем хороши.

Вот японцы знают, что полезно для слуха. И употребляют этот продукт практически ежедневно. Конечно, это рыба. Ее нужно кушать как можно чаще, в любых блюдах. Помимо помощи слуху, рыбные продукты еще и холестерин нормализуют.Ученые давно доказали, что морковь очень полезный овощ. Но, как-то принято считать, что полезна она для глаз, точнее для зрения. Но на самом деле морковь полезна для многих органов, к их числу относится и слух.Грецкие орехи действует на уши как чистильщик. Они воздействуют на среднее ухо, заставляя его самоочищаться.

Конечно, это далеко не весь список полезных продуктов, налегайте на белки, так как они принимают активное участие в работе всей слуховой системы. Особенно благоприятно для слуха будет блюдо из белого куриного мяса. Кушайте правильно, и ваш слух всегда будет оставаться острым.