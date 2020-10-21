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Дело Шеремета: Антоненко оставили под стражей, у здания суда произошли столкновения

Дело Шеремета: Антоненко оставили под стражей, у здания суда произошли столкновения

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Шевченковский райсуд Киева на заседании 21 октября продлил арест подозреваемого в убийстве убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко еще на 60 суток, до 19 декабря.


Также судья Оксана Голуб продлила круглосуточный домашний арест для медика Юлии Кузьменко и личное обязательство для медсестры Яны Дугарь, сообщает РБК-Украина.

Под судом собрались активисты, которые пытались блокировать выезд автозака с Антоненко с территории суда, однако им противостояли сотрудники полиции. Фото с места событий показал =AZWSYD4GLbfZpQHtAiFWHF7Q93YzsrD76rMni1Dr_u1htPc9PCqQEOHj6tFWrREG3Zb2b9DB0EUwE2mRkE0dehaMFzkhWts7qFjhgtYJVwlAN9rHf4PBqp5rUmitmQKpj29MmeU4__9mg7SrDdj-9qgrQc_DThRtfJ-Biv7kuAiRdJ8Ase-Orz506-cYzE7eDHU&__tn__=%2CO%2CP-R]Киев Оперативный.

По информации ТСН, среди активистов есть задержанные.

По словам Яны Дугарь, следующее заседание суда назначено на 17 ноября.

На данный момент известно, что по факту столкновений с силовиками под зданием суда полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 343 «Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя» Уголовного кодекса Украины. Наказание по этой статье предусматривает штраф до 1700 гривен, или исправительные работы сроком до одного года, или арест сроком до 3 месяцев.

Напомним, ранее суд отказал защите подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, которая просила вызвать в суд президента Владимира Зеленского, министра внутренних дел Арсена Авакова и бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Фото 24tv.ua

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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