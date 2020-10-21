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Десятиклассники Волгоградской области напишут диагностические работы

Десятиклассники Волгоградской области напишут диагностические работы

С 21 по 23 октября 2020 года 10 тысяч старшеклассников Волгоградской области будут писать региональные диагностические работы по пяти предметам: русскому языку, математике, биологии, географии и обществознанию, сообщает региональный интернет-портал «Городские вести».

Эта оценочная процедура проводится впервые, она позволит определить уровень и качество знаний выпускников 9-х классов 2019/20 учебного года, которые в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией не сдавали основной государственный экзамен (ОГЭ).

«Диагностические работы нужны для объективной оценки качества знаний, полученных школьниками по окончании 9 классов. По их итогам педагоги смогут скорректировать свои рабочие программы, а дети –- узнать, какие темы усвоены на отлично, а по каким стоит восполнить пробелы», – пояснила начальник отдела государственной итоговой аттестации Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Мадина Бейтуганова.

Проверка знаний будет проводиться по контрольно-измерительным материалам ОГЭ прошлого года. 21 октября школьники напишут работу по русскому языку, 22 октября – по математике, 23 октября – по биологии, географии и обществознанию.

Все материалы будут обработаны в региональной информационной системе проведения государственной итоговой аттестации, результаты десятиклассники узнают до 13 ноября. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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