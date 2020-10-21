Донбасский фронт: «Наглеют потихоньку» — учения британцев и турецкие БПЛА

Анастасия Иванова

Ситуация на донбасском фронте становится все более напряженной, а совместные учения британцев и украинцев в Азовском море, недалеко от линии разграничения на юге ДНР, как и закупка Украиной турецких ударных беспилотников, применявшихся в Нагорном Карабахе, свидетельствуют о подготовке Киева к новому витку военной эскалации на Донбассе, заявила ИА Newstes военный эксперт из Донецка Марина Харькова.

Она обратила внимание на то, что военным ДНР категорически запрещено открывать огонь даже для самообороны, тогда как у ВСУ руки не связаны ничем, что доказывают потери среди военнослужащих ДНР, где на прошлой неделе от снайперского огня погиб один боец.

«Пока обстановку на донецком и луганском фронтах можно охарактеризовать, как неустойчивое недоперемирие. От остальных подобных недоперемирий, счет которым за шесть с половиной лет войны перевалил за полсотни, это отличается тем, что пока отсутствуют артиллерийские удары ВСУ по жилым домам и мирным гражданам республик. Почему-то, когда в неделю горели и были разрушены десятки домов и постоянно гибли и получали ранения гражданские, этот процесс тоже называли „бессрочным и всеобъемлющим“ перемирием и старательно скрывали в отчетах истинное количество обстрелов. Бессмысленные и беспощадные политические игрища вокруг нашей судьбы, вероятно, вызваны полным отсутствием внятной позиции — что же делать дальше, когда ситуация находится в глухом тупике. И никому не нужна тяжелая правда о происходящем у нас», — сказала Харькова.

По ее словам, тлеющее напряжение сейчас происходит на разных участках фронта — от южного, приазовского, до донецкого. «На южном фронте ДНР на прошлой неделе боевая потеря — от снайперского огня ВСУ погиб боец. Это говорит о том, что перемирие является фикцией. И в то время, как у нашей стороны категорический приказ «не поддаваться на провокации», у ВСУ руки ничем и никем не связаны. На другом участке южного фронта наши бойцы вели наблюдение за совместными учениями украинцев и британцев, которые вели ракетные стрельбы по надводным и береговым целям. Визуальное наблюдение позволило рассмотреть опознавательные знаки британского флота, а стрельбы вызвали гибель рыбы в акватории. Вся эта возня — признаки подготовки противника к продолжению боевых действий, которые могут вспыхнуть в любой момент.

На западе и северо-западе Донецка ВСУ начали вести огонь из минометов и гранатометов по нашим позициям. Пока не массированный. «Наглеют потихоньку», оценили ситуацию наши бойцы. Жители прифронтовых районов отмечают, что взрывы от прилетов слышат все чаще, как и пулеметный огонь по нашим позициям. Переговоры носят бесплодный характер, война не может рассосаться сама собой, это опасные иллюзии, которые по факту плохо заканчиваются», — убеждена Харькова

Она обратила внимание на параллели, который можно провести между войной на Донбассе и продолжающейся войной в Нагорном Карабахе. Эксперт подчеркнула, что закупка Украиной у Турции ударных беспилотников не может не волновать народные республики Донбасса, как и заключение договоров о поставке двигателей украинского завода «Мотор Сич» для тех же турецких БПЛА.

«Параллели очевидны и их несколько, включая уроки и опыт, которые надо извлечь, и проблемы, которые необходимо решать немедленно. Во-первых, ясно, что замороженных очагов войны и погашенных горячих точек не существует, и неважно, сколько прошло лет — шесть или двадцать шесть. Когда армия противника достаточно укрепится, она нападет. Когда государство решит уничтожить анклав, это будет сделано. Во-вторых, перемирия расслабляют и ослабляют обороняющуюся сторону, а вероятность, что наша сторона будет наступать — около нуля. В-третьих, ход войны в Нагорном Карабахе показал, что без надежной системы ПВО, установок радиоэлектронной борьбы, без массового применения беспилотников сопротивление обречено на провал. В этой связи особую тревогу вызывает договор Украины и Турции о военном сотрудничестве и поставках ударных БПЛА „Байрактар“. В частности, пока пропаганда российских телешоу вешала лапшу на уши „нам нужна вся Украина!“, выяснилось, что Украина во главе с якобы милым и якобы миролюбивым Зеленским заключила контракт о поставках двигателей с запорожского завода „Мотор Сич“ на те самые „Байрактары“. И против кого теперь они будут применяться? Против донецких республик. До 2014 года, кстати, „Мотор Сич“ изготавливал двигатели для российской авиации. Вот чем обернулся отказ от идеи Новороссии в пределах юго-восточных областей. Или еще факт. На днях Зеленский объявил о создании двух военно-морских баз на побережье Черного и Азовского морей. Несколько цитат вполне красноречивы: „В 2020 году бюджет на армию стал самым большим в истории Украины. Финансирование в 2021 году составит более 117 миллиардов гривен, около 4 миллиардов долларов США“. „Укрепление обороноспособности произошло благодаря налаживанию контактов с Великобританией, США и Турцией. С Великобританией подписан меморандум „Об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах“, в рамках которого Украина получит около 1,6 миллиарда долларов на военные нужды“. Военная истерия Киева внушает сильную тревогу за нашу судьбу», — отметила Марина Харькова.

«Если выводы из случившегося более-менее понятны, то меры для нашей защиты необходимо безотлагательно принимать и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе. Есть ли люди, думающие об этом и готовые брать на себя ответственность? Это главный вопрос среди всех, но у меня нет на него ответа», — заключила эксперт.

Согласно официальным сводкам, ВСУ регулярно открывают огонь, в том числе и в направлении прифронтовых населенных пунктов, нарушая режим прекращения огня, а также стягивают запрещенную минскими соглашениями технику к линии соприкосновения. В частности, одно из таких нарушений было зафиксировано наблюдателями ОБСЕ — в подконтрольном ВСУ Покровске было размещено четыре 152-мм самоходные гаубицы. Мирные жители также сообщают о постепенном нарастании напряженности. «Грохочут всеми калибрами от донецкого аэропорта до Ясиноватой», — говорят они.