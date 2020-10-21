Еще один туроператор начал продажи туров в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Влада Некрасова

Отдых на курортах Египта становится доступней. Вслед за TEZ Tour и ПАКС открыл продажи туров на курорты Красного моря туроператор PAC Group. Туры сформированы на базе регулярных рейсов с пересадками в Стамбуле или в Каире. Разбирались в ценах на туры в Египет с разными стыковками.

Напомним, авиасообщение России с Египтом было возобновлено 3 сентября. Эту долгожданную новость рынок тогда воспринял с большим воодушевлением. Эксперты полагали и надеялись, что вскоре после восстановления рейсов с Каиром, будут восстановлены и прямые рейсы на курорты страны, а затем и чартерные перевозки, прерванные почти пять лет назад.

Но на сегодняшний день ситуация пока не изменилась. Египет открыт, однако добраться на курорты Красного моря можно лишь со стыковками или с длительным трансфером из Каира (так же, как это было и до пандемии).

У КАКИХ ТУРОПЕРАТОРОВ МОЖНО КУПИТЬ ТУРЫ НА КУРОРТЫ ЕГИПТА

Пока немногие туроператоры решились формировать туры в Хургаду и Шарм-эль-Шейх на стыковочных рейсах. В прошлом году таким образом отправлял туристов в Египет туроператор PEGAS Touristik. Однако, позже компания отметила полетную программу. В турагентской среде говорят, что туроператор скоро вновь откроет продажи. В самом PEGAS Touristik эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Тем не менее, предложения по отдыху на Красном море у других отечественных туроператоров все же есть. С момента возобновления авиасообщения с Египтом туроператор TEZ Tour тут же начал предлагать своим клиентам туры в страну на базе регулярных рейсов с прилетом в Каир. Кроме этого, у представителей туристической розницы есть возможность забронировать другие варианты авиаперелета для своих клиентов с помощью системы TEZ Plus.

Чуть позже на новое для себя направление вышел туроператор ПАКС и не пожалел о своем решении. Туристы ПАКС сейчас добираются до курортов Египта рейсами «Аэрофлота» через Каир, а также на рейсами Turkish Airlines и Pegasus через Стамбул.

PAC GROUP ПОВЕЗЕТ ТУРИСТОВ НА КУРОРТЫ ЕГИПТА

В начале текущей недели турагенты получили рассылку от туроператора PAC Group, в которой анонсировался старт продаж туров на египетские курорты.

«Мы уже опубликовали на сайте цены на самые популярные курорты Египта – Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Рейсы будут выполняться из Москвы в Каир, а также из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх с пересадкой в Стамбуле», – подтвердили «Вестнику АТОР» эту информацию в PAC Group.

В пресс-службе туроператора рассказали, что туры на курорты Египта сформированы продолжительностью 6, 7, 10 и 14 ночей. Цены весьма демократичны: провести неделю в отеле Xperience St. George Homestay 4* вдвоем можно всего за 81 тыс. руб.

Благодаря системе динамического пакетирования PAC WORLD 3.0. компания может предложить клиентам разнообразные отели и перелеты от большого количества GDS-поставщиков.

Благодаря системе динамического пакетирования PAC WORLD 3.0. компания может предложить клиентам разнообразные отели и перелеты от большого количества GDS-поставщиков.

Представители PAC Group в разговоре с корреспондентом «Вестника АТОР» отдельное внимание уделили правилам въезда в Египет, отметив в том числе, что виза по прилету до 30 апреля 2021 года россиянам предоставляется бесплатно. В компании рассчитывают на хорошие продажи, напоминая, что направление популярное и туристы его любят.

В КОМПАНИИ ПАКС ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПЕРВОГО МЕСЯЦА ПРОДАЖ ТУРОВ НА КУРОРТЫ ЕГИПТА

В компании ПАКС поддерживают позитивный настрой коллег и говорят, что уже успели убедиться в том, что Египет по-прежнему востребован у россиян.

«Признаюсь, когда мы месяц назад вышли на новое для себя египетское направление, опасались, что не увидим должного спроса. Но действительность оказалась гораздо результативнее ожиданий. С момента запуска онлайн-бронирования и до момента первой брони прошло буквально несколько часов. Продажи радуют. Уже есть запросы на Новый год, но бронирований пока не много. По объективным причинам, сейчас максимальная глубина составляет месяц», – рассказала директор по маркетингу ПАКС Любовь Чучмаева.

В топе запросов у клиентов ПАКС – Шарм-эль-Шейх и отели высокого уровня 5*, далее Хургада и Дахаб. Тут в основном отели категории 4* и 4* и 3* соответственно.

СКОЛЬКО СТОЯТ ТУРЫ В ХУРГАДУ И ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ С ПРИЛЕТОМ В КАИР

Тур в Шарм-эль-Шейх на одного с прилетом «Аэрофлотом» в Каир можно купить за 931 долл. за 8 дней.

За турпоездку в Хургаду на одного человека на 8 дней с прилетом в Каир нужно заплатить от 1099 долл.

СКОЛЬКО СТОЯТ ТУРЫ В ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ ЧЕРЕЗ СТАМБУЛ

За 6-дневный тур в Шарм-эль-Шейх со стыковкой в Стамбуле (рейсы авиакомпании Pegasus) на одного человека туроператоры просят от 910 долл. (размещение в отеле Rixos Sharm El Sheikh 5*, питание «все включено»).

За 6-дневный тур на 1 человека в Шарм-эль-Шейх со стыковкой в Стамбуле (рейсы Turkish Airlines) – от 950 долл. (размещение в отеле Rixos Sharm El Sheikh 5*, питание «все включено»).

СКОЛЬКО СТОЯТ ТУРЫ В ХУРГАДУ ЧЕРЕЗ СТАМБУЛ

Отдых в Хургаде с аналогичными вводными обойдется чуть дешевле.

На рейсах авиакомпании Pegasus: от 497 долл. на человека (размещение в отеле Stella Di Mare Beach Makadi Bay 5*, «все включено»).

Туры на рейсах Turkish Airlines: от 541 долл. на человека (размещение в отеле Stella Di Mare Beach Makadi Bay 5*, «все включено»).

СКОЛЬКО СТОЯТ ТУРЫ В ДАХАБ ЧЕРЕЗ СТАМБУЛ

Туры на базе рейсов авиакомпании Pegasus: от 472 долл. за 6 ночей на человека (размещение в отеле Happy Life Village 3*, питание – полупансион).

Туры на базе рейсов Turkish Airlines: от 530 долл. за 6 ночей на человека (размещение в отеле Happy Life Village 3*, питание – полупансион).

В компании TEZ Tour цены такие: от 93 890 руб. на двоих за тур на 7 ночей с заездом в начале ноября и размещением в отеле категории 4* на «все включено».

«Для привлечения гостей в пост-карантинный период египетские отели предоставляют максимальные скидки на проживание», – рассказали в пресс-службе TEZ Tour.

ТУРАГЕНТЫ НЕ ФИКСИРУЮТ ВЫСОКОГО СПРОСА НА ЕГИПЕТ

Динамика спроса на Египет в целом радует туроператоров, спрос стабильный, говорят в ПАКС и TEZ Tour.

Между тем мнения представителей розничного рынка относительно текущих продаж Египта не столь радужны. По их словам, запросов на туры в Египет через третьи страны действительно поступает много, но до реальных бронирований большая их часть не доходит – возможно, из-за неопределенности в период пандемии.

Наблюдатели также напоминают, что до Хургады из Каира туристам придется добираться примерно 6 часов. Многие отправляются на отдых с детьми и этот вариант неприемлем для основной массы туристов. Перелет через Турцию тоже привлекает не каждого.

В основном же туристы, как и весь рынок, с нетерпением ждут открытия чартерных рейсов.

По мнению экспертов, ситуация с расширением объемов перевозки в Египет может проясниться к началу ноября, когда закончится летний сезон на турецком направлении.