Фестиваль профессий «Билет в будущее» для учащихся 6–11-х классов стартует 23 октября

Анастасия Иванова

Фестиваль профессий «Билет в будущее» для учащихся 6–11-х классов стартует 23 октября, сообщает пресс-служба проекта.

На первом этапе участников ждет интерактивное тестирование на знание существующих профессий на сайте проекта. Всего в личном кабинете более 60 тестов. Чем больше тестов проходит участник, тем точнее система определяет его интересы и подбирает подходящие практические мероприятия и рекомендации.

Второй этап – погружение в профессию. Школьники под руководством наставника знакомятся с тонкостями интересующих их профессий и выполняют задания, связанные с реальной профессиональной деятельностью.

Фестиваль профессий пройдет в дистанционно-очном формате, благодаря которому попробовать себя в разных профессиях смогут школьники из всех уголков России. Стать участником фестиваля можно с помощью платформы проекта, где после онлайн-тестирования на определение профессиональных предпочтений нужно будет выбрать вкладку «Фестиваль».

Всероссийский проект по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» реализуется при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках нацпроекта «Образование».

Проект поможет школьникам на практике определиться с выбором будущей профессии.

Он состоит из трех этапов: профориентационной диагностики на цифровой платформе, практических мероприятий в различных форматах и выдачи индивидуальных рекомендаций по построению образовательной траектории. В рамках моделирования и проведения профессиональных проб каждый регион страны старается представить те компетенции, которые особенно важны для развития экономики субъекта Федерации.

В этом году в проекте «Билет в будущее» участвуют 78 регионов России. В прошлом году на платформе проекта зарегистрировалось уже около миллиона пользователей.

Оператор проекта – Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.