Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Глава МИД Армении оценил роль Путина в урегулировании в Карабахе

Глава МИД Армении оценил роль Путина в урегулировании в Карабахе

Глава МИД Армении оценил роль Путина в урегулировании в Карабахе
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве высоко оценил роль президента РФ Владимира Путина в достижении договоренностей о перемирии в Карабахе, сообщили в среду в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.


"Высоко оценив непосредственные усилия России и президента Путина в достижении договоренностей о прекращении огня, Мнацаканян заявил, что они  остаются на бумаге из-за позиции Азербайджана, направленной на дестабилизацию ситуации", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД.

Как отметили в армянском МИД, Мнацаканян подтвердил приверженность Еревана взятым обязательствам, подчеркнув, что первоочередной целью является установление стабильного перемирия, закрепленного верификационными механизмами.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

В УлГПУ имени И.Н. Ульянова рассмотрели вопросы детской культуры и фольклора
В УлГПУ имени И.Н. Ульянова рассмотрели вопросы детской культуры и
Специалисты из Москвы и Ижевска обменялись опытом работы с детьми с ОВЗ
Специалисты из Москвы и Ижевска обменялись опытом работы с детьми с
Центры «Точка роста» за два года открыли в 112 школах на Ставрополье
Центры «Точка роста» за два года открыли в 112 школах на Ставрополье
Медитация на карты Таро: три эффективных способа
Медитация на карты Таро: три эффективных способа
Глава МИД Армении оценил роль Путина в урегулировании в Карабахе
Глава МИД Армении оценил роль Путина в урегулировании в Карабахе
Владислав Сурков участвует в спектакле Богомолова "Бесы Достоевского"
Владислав Сурков участвует в спектакле Богомолова "Бесы Достоевского"
В Краснодарском крае нашли спрятанную Даниилом Андреевым рукопись «Розы Мира»
В Краснодарском крае нашли спрятанную Даниилом Андреевым рукопись
Беглов отчитался за ледоколы, которые строят в Петербурге
Беглов отчитался за ледоколы, которые строят в Петербурге
Госдума поддержала запрет для членов Совбеза иметь зарубежные счета
Госдума поддержала запрет для членов Совбеза иметь зарубежные счета
Банк "Открытие" увеличил чистую прибыль на четверть — до 40,3 млрд рублей
Банк "Открытие" увеличил чистую прибыль на четверть — до 40,3 млрд
В Алтайском крае откроется новый региональный центр развития одаренных детей, аналогичный «Сириусу» в Сочи
В Алтайском крае откроется новый региональный центр развития
Второй мобильный технопарк «Кванториум» Амурской области отправился в первый рейс
Второй мобильный технопарк «Кванториум» Амурской области отправился в

Топ на сегодня

В Казахстане парламентские выборы состоятся 10 января
В Казахстане парламентские выборы состоятся 10 января
По второму кругу? Индийцев предупредили об опасности повторного COVID
По второму кругу? Индийцев предупредили об опасности повторного COVID
DaBro - группа, чья музыка насыщена позитивом
DaBro - группа, чья музыка насыщена позитивом
Гурвиц и Ярош: как еврей — бывший мэр Одессы с бандеровцами «кентуется»
Гурвиц и Ярош: как еврей — бывший мэр Одессы с бандеровцами
"Знал бы прикуп…" Мишустин раскрыл, почему согласился быть премьером
"Знал бы прикуп…" Мишустин раскрыл, почему согласился быть премьером

Еще по теме

Глава МИД Армении приехал в Москву
Армения и РФ готовы развивать сотрудничество спецслужб
Ереван и Москва остаются стратегическими союзниками, заявил глава МИД Армении
Глава МИД Армении обсудил с главой ОДКБ конфликт с Азербайджаном