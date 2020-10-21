Глава МИД Армении оценил роль Путина в урегулировании в Карабахе

Влада Некрасова

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве высоко оценил роль президента РФ Владимира Путина в достижении договоренностей о перемирии в Карабахе, сообщили в среду в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.





"Высоко оценив непосредственные усилия России и президента Путина в достижении договоренностей о прекращении огня, Мнацаканян заявил, что они остаются на бумаге из-за позиции Азербайджана, направленной на дестабилизацию ситуации", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД.

Как отметили в армянском МИД, Мнацаканян подтвердил приверженность Еревана взятым обязательствам, подчеркнув, что первоочередной целью является установление стабильного перемирия, закрепленного верификационными механизмами.