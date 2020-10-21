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Глава МИД Армении приехал в Москву

Глава МИД Армении приехал в Москву
Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян находится в Москве с краткосрочным рабочим визитом, сообщила представитель армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.


"Министр иностранных дел Армении находится в Москве с краткосрочным рабочим визитом", — написала она на своей странице в Facebook.

Ранее представитель МИД республики заявила, что в планах главы ведомства значится визит в США и встреча с госсекретарем Майком Помпео.


Мнацаканян должны встретиться 23 октября.
# Политика
По материалам: ria.ru

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