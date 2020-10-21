Глава МИД Армении приехал в Москву
Сегодня, 06:50 Лидия Мартынова
Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян находится в Москве с краткосрочным рабочим визитом, сообщила представитель армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.
"Министр иностранных дел Армении находится в Москве с краткосрочным рабочим визитом", — написала она на своей странице в Facebook.
Ранее представитель МИД республики заявила, что в планах главы ведомства значится визит в США и встреча с госсекретарем Майком Помпео.
Мнацаканян должны встретиться 23 октября.
По материалам: ria.ru