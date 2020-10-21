Глава МВД Франции планирует провести переговоры с Колокольцевым

Алексей Вольцев

. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что хочет посетить Россию в конце этой недели и провести переговоры с российским коллегой.

"Сегодня я сделал запрос от имени президента посетить на этих выходных Россию, чтобы провести переговоры с моим коллегой... Я сделал это предложение и надеюсь, что у меня будет возможность поехать в Россию в воскресенье и понедельник ", - сказал Дарманен в эфире телеканала BFMTV.

Он отметил, что рассчитывает обсудить вопрос возможного возвращения радикализированных лиц - выходцев из России.

Франции, стала обсуждаться после убийства учителя в пригороде Парижа. Злоумышленник 16 октября обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. В адрес учителя поступали угрозы. Нападавший был застрелен полицией. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.