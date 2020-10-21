Глава "Вектора" не исключил более масштабной пандемии через несколько лет

Влада Некрасова

Директор центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что через 5-10 лет или позднее возможна более масштабная пандемия, нежели нынешняя пандемия коронавируса.

"Можно представить себе вариант более опасного возбудителя вирусной природы, пандемия которого будет иметь гораздо более печальные последствия. Такая ситуация имеет большую вероятность на реализацию через 5 или 10 лет, или 20 лет", - сказал Максютов на заседании дискуссионного клуба "Валдай".