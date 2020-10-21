Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Глава "Вектора" не исключил более масштабной пандемии через несколько лет

Глава "Вектора" не исключил более масштабной пандемии через несколько лет
Директор центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что через 5-10 лет или позднее возможна более масштабная пандемия, нежели нынешняя пандемия коронавируса.

"Можно представить себе вариант более опасного возбудителя вирусной природы, пандемия которого будет иметь гораздо более печальные последствия. Такая ситуация имеет большую вероятность на реализацию через 5 или 10 лет, или 20 лет", - сказал Максютов на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

# Главные новости / Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Глава МИД Армении оценил роль Путина в урегулировании в Карабахе
Глава МИД Армении оценил роль Путина в урегулировании в Карабахе
Владислав Сурков участвует в спектакле Богомолова "Бесы Достоевского"
Владислав Сурков участвует в спектакле Богомолова "Бесы Достоевского"
В Краснодарском крае нашли спрятанную Даниилом Андреевым рукопись «Розы Мира»
В Краснодарском крае нашли спрятанную Даниилом Андреевым рукопись
Беглов отчитался за ледоколы, которые строят в Петербурге
Беглов отчитался за ледоколы, которые строят в Петербурге
Госдума поддержала запрет для членов Совбеза иметь зарубежные счета
Госдума поддержала запрет для членов Совбеза иметь зарубежные счета
Банк "Открытие" увеличил чистую прибыль на четверть — до 40,3 млрд рублей
Банк "Открытие" увеличил чистую прибыль на четверть — до 40,3 млрд
В Алтайском крае откроется новый региональный центр развития одаренных детей, аналогичный «Сириусу» в Сочи
В Алтайском крае откроется новый региональный центр развития
Второй мобильный технопарк «Кванториум» Амурской области отправился в первый рейс
Второй мобильный технопарк «Кванториум» Амурской области отправился в
Республика Бурятия получила дополнительные средства на ликвидацию третьей смены в школах
Республика Бурятия получила дополнительные средства на ликвидацию
В побочных эффектах лекарства от болезни Паркинсона виноваты кишечные бактерии
В побочных эффектах лекарства от болезни Паркинсона виноваты кишечные
ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского выиграл грант на реализацию проекта по популяризации русского языка
ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского выиграл грант на реализацию
Десятиклассники Волгоградской области напишут диагностические работы
Десятиклассники Волгоградской области напишут диагностические работы

Топ на сегодня

По второму кругу? Индийцев предупредили об опасности повторного COVID
По второму кругу? Индийцев предупредили об опасности повторного COVID
DaBro - группа, чья музыка насыщена позитивом
DaBro - группа, чья музыка насыщена позитивом
"Знал бы прикуп…" Мишустин раскрыл, почему согласился быть премьером
"Знал бы прикуп…" Мишустин раскрыл, почему согласился быть премьером
Гурвиц и Ярош: как еврей — бывший мэр Одессы с бандеровцами «кентуется»
Гурвиц и Ярош: как еврей — бывший мэр Одессы с бандеровцами
Российский борт обеспечит гуманитарной помощью жителей Анголы и Кабо-Верде
Российский борт обеспечит гуманитарной помощью жителей Анголы и

Еще по теме

Глава ВОЗ: пандемия COVID-19 всё ещё набирает обороты
Глава центра "Вектор": человечество будет постоянно болеть COVID-19
"Вектор" рассчитывает выйти на производство вакцины от оспы в 2021 году
Названы неподходящие для испытаний вакцины от коронавируса добровольцы