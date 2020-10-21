Главврач объяснила, зачем в курской больнице устроили туалет за ширмой

Влада Некрасова

Туалет, организованный за ширмой в Курской городской больнице, фотографии которого появились в интернете, был временной мерой из-за поломки стационарного санузла, говорится в комментарии главврача больницы Светланы Асеевой, предоставленном администрацией региона РИА Новости.

Ранее в интернете появились фотографии туалета в медучреждении, организованного из огороженных ширмой вёдер. Отмечалось, что на фото отделение неврологии Курской городской больницы.