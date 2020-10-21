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Госдума поддержала запрет для членов Совбеза иметь зарубежные счета

Госдума поддержала запрет для членов Совбеза иметь зарубежные счета
Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о запрете для зампреда, секретаря и членов Совета Безопасности РФ иметь зарубежные счета и вклады.

Изменения вносятся в федеральный закон "О безопасности". Автором инициативы стал президент РФ Владимир Путин. Проект внесен в рамках реализации принятых поправок в конституцию.

В развитие конституционных поправок в законопроекте закрепляется, что Совет Безопасности РФ является "конституционным совещательным органом, осуществляющим содействие главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, а также поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз".


Кроме того, зампреду, секретарю, постоянным членам и членам Совбеза "в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ".

# Политика
По материалам: ria.ru

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