Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

"Ириша": Паулина Андреева, Светлана Бондарчук и другие скорбят по Ирине Скобцевой

"Ириша": Паулина Андреева, Светлана Бондарчук и другие скорбят по Ирине Скобцевой

Сегодня утром из жизни ушла великая советская и российская актриса Ирина Скобцева. Звезде фильмов "Зигзаг удачи", "Любовь земная", "Война и мир" и "Отелло" было 93 года. Ирина умерла в один день со своим вторым мужем, кинорежиссером, сценаристом и актером Сергеем Бондарчуком: он ушел из жизни ровно двадцатью шестью годами ранее. По информации ТАСС, актрису похоронят в этот четверг на Новодевичьем кладбище в одной могиле с супругом. 53-летний сын Ирины Федор Бондарчук пока никак не прокомментировал новость о смерти матери, однако это уже успели сделать его нынешняя жена Паулина Андреева, экс-супруга Светлана Бондарчук, актриса Юлия Снигирь и другие. NEWSTES.RU собрал реакцию звезд.

Паулина Андреева

Сегодня утром не стало Ирины Скобцевой. Она ушла в один день с Сергеем Бондарчуком, 20-го октября. Мы скорбим и безумно скучаем, Ириша. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)


Паулина Андреева и Ирина Скобцева

Светлана Бондарчук

Ирина Константиновна была удивительной женщиной, которая останется в наших сердцах навсегда.


Ирина Скобцева со Светланой Бондарчук и правнучкой Маргаритой

Константин Крюков

Сегодня ушла из жизни моя бабушка, Ириша. Не могу писать здесь слова... Очень тебя люблю и буду очень скучать, родная Ириша! Царствия Небесного!


Ирина Скобцева

Юлия Снигирь

Однажды мы вместе встречали Новый год. Глубокой ночью все были уже уставшие и засыпающие, и только Ирина Константиновна Скобцева — веселая, энергичная, яркая — рассказывала, как они с Сергеем Федоровичем путешествовали с фильмом "Война и мир" в Японию. Ее красивые глаза блестели, а я с восхищением слушала и не понимала, откуда у нее столько сил. Кто-то прочитал это в моем взгляде и шепнул: "Это другое поколение, они совсем другие"... Да, другие. А мы очень ленивые. И мы Вас очень любим, Ирина Константиновна. Покойтесь с миром.


Ирина Скобцева в молодости

Сергей Безруков

Не стало Ирины Скобцевой. Я имел честь быть знакомым с Ириной Константиновной. Мы вместе снимались в фильме "Золото" по Мамину-Сибиряку. Я играл Гордея Брагина, а она — мою мать. Потрясающая, благороднейшая женщина. Она была невероятно красива. И в свои уже преклонные лета оставалась истинной женщиной: красивой, статной, благородной. За этим чувствовалась такая история и глубина. Смотрел и восторгался тем, как потрясающе она играла мать. Я был счастлив работать с Ириной Константиновной в одном кадре. Светлая ей память... Ее работы — это история нашего отечественного кино. Это действительно классика. Роли Ирины Константиновны — золотой фонд русского кинематографа.


Ирина Скобцева и Сергей Безруков
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Глава МВД Франции планирует провести переговоры с Колокольцевым
Глава МВД Франции планирует провести переговоры с Колокольцевым
Лунный день сегодня 21 октября 2020 года
Лунный день сегодня 21 октября 2020 года
Родственники, друзья и коллеги вспоминают Ирину Скобцеву
Родственники, друзья и коллеги вспоминают Ирину Скобцеву
Гурвиц и Ярош: как еврей — бывший мэр Одессы с бандеровцами «кентуется»
Гурвиц и Ярош: как еврей — бывший мэр Одессы с бандеровцами
DaBro - группа, чья музыка насыщена позитивом
DaBro - группа, чья музыка насыщена позитивом
Чума в XVII веке распространялась быстрее, чем в XIV веке
Чума в XVII веке распространялась быстрее, чем в XIV веке
6 признаков человека со злым сердцем
6 признаков человека со злым сердцем
По второму кругу? Индийцев предупредили об опасности повторного COVID
По второму кругу? Индийцев предупредили об опасности повторного COVID
«Ненавижу!» — Тэхён насильно обнимает Шугу. Самые смешные реакции Юнги
«Ненавижу!» — Тэхён насильно обнимает Шугу. Самые смешные реакции Юнги
"Знал бы прикуп…" Мишустин раскрыл, почему согласился быть премьером
"Знал бы прикуп…" Мишустин раскрыл, почему согласился быть премьером
Съемки мистической драмы "Пассажиры" начались в Подмосковье
Съемки мистической драмы "Пассажиры" начались в Подмосковье
США будут улучшать систему ПРО для противостояния России и Китаю
США будут улучшать систему ПРО для противостояния России и Китаю

Топ на сегодня

Польша заплатит американским компаниям за строительство АЭС $ 18 млрд
Польша заплатит американским компаниям за строительство АЭС $ 18 млрд
Адвокат рассказал о готовности Винника отвечать на вопросы в суде
Адвокат рассказал о готовности Винника отвечать на вопросы в суде
Сокращение доходов в регионах наращивает социальное недовольство
Сокращение доходов в регионах наращивает социальное недовольство
В Турции обсудят расширение сотрудничества с Украиной в оборонной сфере
В Турции обсудят расширение сотрудничества с Украиной в оборонной
75-летию атомной промышленности посвящена новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена»
75-летию атомной промышленности посвящена новая тематическая неделя

Еще по теме

Федор Бондарчук и Паулина Андреева провели вечер с друзьями
Паулина Андреева поделилась архивным снимком в день своего рождения
Светлана Ходченкова, Паулина Андреева, Юлия Снигирь и другие на дне рождения Анны Чиповской
Федор Бондарчук и Паулина Андреева появились на премьере «Бегущего по лезвию 2049»