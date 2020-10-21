"Ириша": Паулина Андреева, Светлана Бондарчук и другие скорбят по Ирине Скобцевой

Вадим Карасев

Сегодня утром из жизни ушла великая советская и российская актриса Ирина Скобцева. Звезде фильмов "Зигзаг удачи", "Любовь земная", "Война и мир" и "Отелло" было 93 года. Ирина умерла в один день со своим вторым мужем, кинорежиссером, сценаристом и актером Сергеем Бондарчуком: он ушел из жизни ровно двадцатью шестью годами ранее. По информации ТАСС, актрису похоронят в этот четверг на Новодевичьем кладбище в одной могиле с супругом. 53-летний сын Ирины Федор Бондарчук пока никак не прокомментировал новость о смерти матери, однако это уже успели сделать его нынешняя жена Паулина Андреева, экс-супруга Светлана Бондарчук, актриса Юлия Снигирь и другие. NEWSTES.RU собрал реакцию звезд.

Паулина Андреева

Сегодня утром не стало Ирины Скобцевой. Она ушла в один день с Сергеем Бондарчуком, 20-го октября. Мы скорбим и безумно скучаем, Ириша. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)





Паулина Андреева и Ирина Скобцева

Светлана Бондарчук

Ирина Константиновна была удивительной женщиной, которая останется в наших сердцах навсегда.





Ирина Скобцева со Светланой Бондарчук и правнучкой Маргаритой

Константин Крюков

Сегодня ушла из жизни моя бабушка, Ириша. Не могу писать здесь слова... Очень тебя люблю и буду очень скучать, родная Ириша! Царствия Небесного!





Ирина Скобцева

Юлия Снигирь

Однажды мы вместе встречали Новый год. Глубокой ночью все были уже уставшие и засыпающие, и только Ирина Константиновна Скобцева — веселая, энергичная, яркая — рассказывала, как они с Сергеем Федоровичем путешествовали с фильмом "Война и мир" в Японию. Ее красивые глаза блестели, а я с восхищением слушала и не понимала, откуда у нее столько сил. Кто-то прочитал это в моем взгляде и шепнул: "Это другое поколение, они совсем другие"... Да, другие. А мы очень ленивые. И мы Вас очень любим, Ирина Константиновна. Покойтесь с миром.





Ирина Скобцева в молодости

Сергей Безруков

Не стало Ирины Скобцевой. Я имел честь быть знакомым с Ириной Константиновной. Мы вместе снимались в фильме "Золото" по Мамину-Сибиряку. Я играл Гордея Брагина, а она — мою мать. Потрясающая, благороднейшая женщина. Она была невероятно красива. И в свои уже преклонные лета оставалась истинной женщиной: красивой, статной, благородной. За этим чувствовалась такая история и глубина. Смотрел и восторгался тем, как потрясающе она играла мать. Я был счастлив работать с Ириной Константиновной в одном кадре. Светлая ей память... Ее работы — это история нашего отечественного кино. Это действительно классика. Роли Ирины Константиновны — золотой фонд русского кинематографа.





Ирина Скобцева и Сергей Безруков