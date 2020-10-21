Ирландия первой в Европе возвращает строгий "локдаун" для борьбы с коронавирусом

Анастасия Иванова

Правительство Ирландии решило вернуть беспрецедентные ограничения для сдерживания эпидемии коронавируса на всей территории страны, почти идентичные тем, которые действовали весной 2020 года во время "первой волны".Об этом сообщает ВВС."Локдаун" начнет действовать с полуночи 21 октября и предварительно объявляется на шесть недель, но пересмотреть ограничения планируют через четыре недели.Магазины, которые не продают товары первой необходимости, а также парикмахерские, должны будут прекратить работу. Рестораны смогут продавать блюда только "с собой".В то же время промышленные предприятия продолжат работу. Также не будут закрывать школы и ясли.Людей просят не выходить из дома без крайней необходимости. Компании должны перевести работников на дистанционную работу, если это позволяет их сфера деятельности.Выходить из дома для занятий спортом будет разрешено не далее чем в пределах 5 км от дома. Более дальние поездки возможны только для работы и по другим неотложным причинам, а нарушения будут караться штрафами.Частные собрания в домах или садах запрещены. Приходить в гости возможно только для заботы о близких или высказывания соболезнований в случае особых обстоятельств в семье. Домохозяйствам, где только один взрослый, позволяют кооперироваться для взаимной помощи.Встречи с людьми, которые не проживают вместе, возможны только на улице, если там вместе находятся члены не более двух домохозяйств и если это не дальше 5 км от их дома.Частные события с рядом гостей возможны только для особых событий, таких как свадьба и похороны - с участием не более 25 человек и 10 человек соответственно.Также продолжатся профессиональные спортивные события.В Ирландии количество заражений коронавирусом начало расти с начала октября и уже достигло наибольших показателей "первой волны" - около 1200 новых случаев ежедневно.Столь жесткие ограничения пока ввел только британский Уэльс. Там меры включают закрытие второстепенных предприятий розничной торговли, отдыха и гостиничного бизнеса, ресторанов и баров.