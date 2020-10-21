Исследование показало, сколько подростков хотели бы стать самозанятыми

Алексей Вольцев

Многие российские подростки не прочь подработать, однако получить статус самозанятого хочет лишь 27% из них, говорится в исследовании платежного сервиса Qiwi. Компания проводила исследование в сентябре, в нем приняли участие 1399 россиян в возрасте 14-22 лет.

"За последний год среди подростков 16-17 лет работали 42%, причем половина из них (48%) трудилась офлайн – 30% были грузчиками, клинерами, разнорабочими. При этом 23% называют себя фрилансерами и работающими на себя. Почти треть (27%) респондентов 16-17 лет планирует получить статус самозанятого в ближайшие полгода", - отмечают аналитики.

Подростки, намеревающиеся стать самозанятыми, среди плюсов статуса называют возможность совмещать его с учебой или другой работой (34%), возможность работать легально (14%). Финансовая сторона вопроса для них также важна, так 12% подростков привлекает простой способ оформления индивидуального предпринимательства, а низкие налоги и возможность оформлять чеки в приложении отметили 10% респондентов.

Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. С начала 2020 года он был распространен еще на 19 регионов, а с 1 июля его могут запустить на своей территории все российские регионы. Кроме того, минимальный возраст граждан, которые могут пользоваться таким режимом, был снижен с 18 до 16 лет. Число зарегистрированных самозанятых в России сейчас превышает один миллион человек.