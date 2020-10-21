Из реки Сухона в Вологодской области подняли фрагменты упавшего вертолета

Анастасия Иванова

В Вологодской области сотрудники МЧС обнаружили некоторые фрагменты вертолета Robinson R44, упавшего днем ранее в реку Сухона рядом с деревней Бобровское Нюксенского района. На его борту находились четыре человека, все они погибли.

Как сообщили сегодня, 21 октября, в пресс-службе регионального ГУ МЧС, специалисты обследуют место крушения вертолета, на данный момент удалось найти фрагменты предположительно воздушного судна.

«Водолазы работают на довольно большой глубине — более 3 м, вертолет полностью скрыло под водой вместе с лопастями. Поиски осложняет погода, периодически идет снег с дождем», — пояснили в ведомстве.

ИА Newstes уже сообщало, 20 октября в 12.10 мск в реку Сухону в районе деревни Бобровское Нюксенского района упал легкомоторный вертолет Robinson R44, принадлежавший вертолетной компании «Аэросоюз». Он врезался в ЛЭП, оборвал провода и упал в воду. Из-за ЧП три деревни оставались обесточены. По данным следователей, вертолет летел из Вологды в — Великий Устюг.

На месте ЧП нашли документы четырех человек — бывшего заместителя губернатора Вологодской области, ныне гендиректора АО «Дед Мороз», совладельца компании «Аэросоюз», которой принадлежит вертолет, бухгалтера компании и пилота. Тело гендиректора АО «Дед Мороз» Олега Васильева обнаружено, его опознала супруга. Расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.