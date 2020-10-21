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Из-за светового загрязнения городов комары кусают чаще

Из-за светового загрязнения городов комары кусают чаще

Согласно исследованию ученых Университета Нотр-Дама (штат Индиана, США), искусственное освещение позволяет видам комаров, которые обычно предпочитают кусать людей днем, продолжать свою деятельность по ночам. Это может повлиять на распространение таких заболеваний, как денге, желтая лихорадка, чикунгунья и вирусная лихорадка Зика.

Исследователи изучили изменения в поведении комаров вида Aedes aegypti, который служит переносчиком многих болезней. «Это потенциально очень серьезная проблема, которую нельзя упускать из виду, — говорит один из авторов работы Джайлс Даффилд (Giles Duffield). — В отличие от других видов комаров, которые могут появляться из лесов, чтобы питаться кровью людей и животных, Aedes aegypti эволюционировали вместе с людьми и предпочитают именно кровь человека. Они живут и размножаются в непосредственной близости от домов, поэтому вероятность того, что Aedes aegypti будет подвергаться световому загрязнению, весьма высока».

Для проведения эксперимента первый автор исследования, Сэмюэл С.К. Рунд (Samuel S. C. Rund), сотрудник отделения биологических наук, позволил комарам в клетках кусать свои руки днем, ночью в темноте и ночью при искусственном освещении. Самки комаров питались кровью по ночам, если подвергались воздействию искусственного света. В контрольной группе, не получавшей дополнительного освещения ночью, в ночное время питались 29 % самок, тогда как среди комаров, подвергшихся искусственному свету, их было 59 %.

Полученные данные помогут эпидемиологам лучше понять истинный риск передачи болезни этим видом комаров. Также это наблюдение может привести к дополнительным рекомендациям по использованию надкроватной противомоскитной сетки. Обычно такие сетки используются в ночное время, чтобы обезопаситься от укусов другого рода комаров, Anopheles, распространяющего малярию. Но поскольку было показано, что Aedes aegypti стимулируется искусственным светом, сетки следует применять и в тех районах, где комары Anopheles не распространены, но имеются Aedes aegypti.

Джайлс Даффилд и его сотрудники планируют экспериментировать с дополнительными факторами, влияющими на частоту укусов Aedes aegypti при искусственном освещении. К таким факторам они относят время (начало или конец ночи), продолжительность и интенсивность освещения, цвет источника света. Исследователи также заметили, что не каждая комариха в изучаемой популяции была склонна пить кровь в ночное время даже при искусственном освещении. Они подозревают, что эти различия в поведении комаров имеют генетическую природу.

Исследование опубликовал American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.

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По материалам: polit.ru

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