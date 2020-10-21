Избиратель без маски сможет проголосовать, но его могут оштрафовать, – ЦИК

Алексей Вольцев

Избиратель, который придет на участок без маски, сможет проголосовать, но его могут привлечь к административной ответственности за нарушение карантина. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивый во время онлайн-марафона "Местные выборы 2020 на финишной прямой"."Мы просим, ​​чтобы избиратели придерживались карантинных правил. Посещение помещений для голосования – это посещение общественного места, то есть это означает, что распространяются соответствующие ограничения, несоблюдение правил предусматривает, в частности, и административную ответственность", – сказал Постивый.По его словам, человек, который придет без маски, сможет проголосовать на избирательном участке, ведь это его конституционное право, которое физически никто не будет ограничивать, но на участке будет находиться работник правоохранительных органов."Соответственно такое лицо (без маски – ред.) проголосует, в то же время велика вероятность того, что работник правоохранительных органов будет вынужден составить на него соответствующие административные материалы", – объяснил Постивый.Напомним, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сообщил, что перед входом на избирательные участки всех избирателей будут опрашивать о наличии симптомов респираторных заболеваний.