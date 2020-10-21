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Избиркомы Киева обеспечили средствами защиты - Кличко

Избиркомы Киева обеспечили средствами защиты - Кличко
Власти Киева закупили для всех избирательных участков дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты, сообщил мэр столицы Виталий Кличко во вторник, 20 октября.

Он напомнил, что 25 октября состоятся местные выборы и "надо, чтобы состоялись выборы безопасно".

"И для здоровья тех, кто придет голосовать, и для членов избирательных комиссий. Поэтому мы, как и обещали, закупили для всех избирательных участков дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты", - сказал Кличко.

На это потратили 1,3 млн гривен.
Кличко также сообщил, что в день выборов на участках будут четыре раза проводить дезинфекцию.

Он призвал киевлян соблюдать в день выборов эпидемиологические правила: надевать маски, держать социальную дистанцию.

"Не ведите с собой детей. На входе на участки вам должны измерить температуру. А также - проверить наличие защитной маски. Выборы состоятся безопасно, если мы все сознательно отнесемся к своему здоровью и соблюдения необходимых правил", - отметил столичный мэр.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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