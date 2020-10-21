Избиркомы Киева обеспечили средствами защиты - Кличко

Лидия Мартынова

Власти Киева закупили для всех избирательных участков дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты, сообщил мэр столицы Виталий Кличко во вторник, 20 октября.Он напомнил, что 25 октября состоятся местные выборы и "надо, чтобы состоялись выборы безопасно"."И для здоровья тех, кто придет голосовать, и для членов избирательных комиссий. Поэтому мы, как и обещали, закупили для всех избирательных участков дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты", - сказал Кличко.На это потратили 1,3 млн гривен.Кличко также сообщил, что в день выборов на участках будут четыре раза проводить дезинфекцию.Он призвал киевлян соблюдать в день выборов эпидемиологические правила: надевать маски, держать социальную дистанцию."Не ведите с собой детей. На входе на участки вам должны измерить температуру. А также - проверить наличие защитной маски. Выборы состоятся безопасно, если мы все сознательно отнесемся к своему здоровью и соблюдения необходимых правил", - отметил столичный мэр.