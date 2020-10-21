«Изменила ему, как собака»: Дональд Трамп о разрыве Кристен Стюарт и Роберта Паттинсона

Влада Некрасова

Кристен Стюарт (Kristen Stewart) не раз признавалась в своих интервью о том, что когда у нее и Роберта Паттинсона (Robert Pattinson) случился роман на съемочной площадке, они тщательно пытались скрыть его от посторонних глаз.

«В то время я была очень скрытной. Мы делали все возможное, чтобы не оказаться под прицелами фотографов»,

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– рассказала девушка в одном из свежих интервью.

Но, по иронии судьбы, новые отношения Кристен с другим известным мужчиной стали достоянием общественности именно благодаря работе папарацци: целующуюся пару сфотографировали в нескольких локациях в Лос-Анджелесе – и этих кадров оказалось достаточно, чтобы поставить на актрисе черную метку – «Измена».

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Несмотря на то, что Кристен принесла Робу публичные извинения, дав интервью журналу People, о ее измене еще долго говорили в сети и по телевизору. Даже нынешний президент США Дональд Трамп (Donald Trump) посоветовал актеру «не возвращаться к ней»:

«Она изменила ему, как собака, и сделает это снова – вот увидите! Он заслуживает намного большего».

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Несмотря на то, что Руперт Сандерс (Rupert Sanders) принес публичные извинения своей жене и детям, через год после измены Либерти Росс (Liberty Ross) подала на развод. Перед этим модель отреагировала на новость о романе ее супруга с Кристен одним словом в Twitter:

«Вау!»

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Только через несколько лет после череды скандальных романов Кристен призналась в том, что она – лесбиянка. Ну и к чему был весь этот сыр-бор?

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