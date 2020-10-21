Яна Рудковская показала, как их с Евгением Плющенко сын Саша нянчится с младшим братом

Вадим Карасев

В начале октября 45-летняя Яна Рудковская и 37-летний Евгений Плющенко сообщили неожиданную новость — супруги вновь стали родителями. Сын пары, которого они назвали Арсением, появился на свет при помощи суррогатной матери.

Лицо нового члена семьи продюсер и фигурист показывать не спешат, однако иногда все же удовлетворяют любопытство поклонников и делятся некоторыми подробностями первых дней новорожденного. Вчера, к примеру, Рудковская опубликовала видео, на котором показала, как их с Евгением семилетний сын Саша нянчится с младшим братом.

Как отметила Яна, Арсений сейчас похож на старшего брата и папу, а подписчики Рудковской написали, что главное — это то, с какой любовью и нежностью Саша относится к Арсению.

Обычно мальчишки равнодушны к малышам, а Саша каждый раз смотрит на братишку с такой любовью, и нет ни капли раздражения от плача. Это редкость.Хорошо, что у старшего ребенка нет ревности по отношению к младшему. Это большая редкость,

— отметили они.





Дети Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саша и Арсений

Арсений стал четвертым ребенком Яны Рудковской (у нее также есть двое сыновей, 19-летний Андрей и 18-летний Николай, от брака с Виктором Батуриным, причем старший — ее приемный ребенок, его родила вторая жена Батурина Юлия Салтовец) и третьим сыном Евгения Плющенко (от брака с первой супругой Марией Ермак у фигуриста есть 14-летний сын Егор).

К услугам суррогатной матери супруги обратились после того, как Рудковская перенесла несколько неудачных беременностей. Но так как их желание снова стать родителями было велико, они решили пойти на этот шаг. Когда ты имеешь большое желание и у тебя есть возможности все-таки иметь еще детей, но ты не можешь сама выносить, то это единственный на сегодняшний день путь. Я боялась, что будет осуждение, а сейчас настолько пофиг...

— признавалась она.

Теперь поклонники от души желают паре еще и дочку.





Евгений Плющенко и Яна Рудковская с детьми