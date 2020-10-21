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Как иностранцу поступить в российский вуз: порядок приема

Как иностранцу поступить в российский вуз: порядок приема

Решение о зачислении иностранного абитуриента в российский вуз в пределах квоты принимает Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, университет издает отдельный приказ о зачислении.

Возможность поступления также может быть прописана в международном договоре, и тогда абитуриент должен предоставить, помимо стандартного набора документов, документ, который подтвердит это право.

В пределах квоты иностранные граждане также могут поступить и на направления, содержащие государственную тайну — в этом случае все процессы проводятся в рамках соответствующего законодательства РФ.

# Россия
По материалам: ria.ru

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