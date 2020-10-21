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Как я применяю мочевину осенью на участке

Как я применяю мочевину осенью на участке

Осенью очень важно помочь растениям и деревьям подготовиться к зимним холодам. В подготовку входят подкормки, уборка, обрезка и, конечно, обработка всего сада от вредителей.

Я уже не один год использую для этого мочевину. Что это такое? Это смесь азота и углекислого газа. Используется она для разных целей, но в моем случае именно для осенней обработки. Проводить обработку нужно в октябре, но только до тех пор, пока на улице выше 5 градусов, иначе никакого толка от обработки не будет.

Средство с первого взгляда совершенно не опасно. Белые гранулы, которые не имеют запаха и хорошо растворяются в воде. Но это кажется только неопытному человеку. Те, кто используют мочевину, знают, что работать с ней можно только с применением средств защиты.


Хорошо то, что действует она практически сразу, но действие долго не прекращается. Обрабатывать нужно все. Вот есть у вас участок, значит, весь его и нужно обработать. Это и деревья, и кустарники, и вообще все растения. Даже пустую перекопанную почву и опавшую листву нельзя обходить вниманием, ведь там тоже прячутся вредители, устраиваются переждать холодную зиму.

Я на 10 литров воды развожу 600-700 грамм мочевины. Такой раствор подходит для обработки любых растений. Помимо того, что мочевина прекрасно избавляет от вредителей, она борется и с гнилостными инфекциями. Помогает избавиться от грибковых и других заболеваний.

Есть еще один плюс. Вернее я это считаю плюсом, так как частенько зацвётшие деревья или кустарники попадали под мороз и оставляли меня без урожая. Осенняя обработка мочевиной немного отодвигает весеннее цветение. Конечно, не на месяц, но на недельку, другую точно. В нашей средней полосе погоде доверять нельзя, поэтому мочевина является настоящим спасением.

Ну и еще одно применение мочевины в саду. Если у вас есть старый пень, который уже 5 лет никак развалиться до конца не может, то опрыскивайте и его. Мочевина поможет ему разложиться намного быстрее. Правда действует она только на старые трухлявые пни. Свежеспиленный можете не опрыскивать, все равно не поможет.

Может быть, мой опыт кому-нибудь пригодится, буду очень рада.

# Интересное
По материалам: planktons

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