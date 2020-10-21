Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского выиграл грант на реализацию проекта по популяризации русского языка

ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского выиграл грант на реализацию проекта по популяризации русского языка

ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского выиграл грант на реализацию проекта по популяризации русского языка

Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского выиграл грант Министерства просвещения РФ на реализацию проекта «Погружение в культуру – шаг к пониманию языка», сообщает пресс-служба вуза.

Из федерального бюджета в форме субсидий будет выделено 2,2  миллиона рублей.

Целями проекта являются продвижение, поддержка и укрепление позиций русского языка, а также популяризация российской науки, культуры и образования в государствах – участниках СНГ.

Уточняется, что проект предполагает съемку и трансляцию в странах-партнерах – Узбекистане и Казахстане – литературно-музыкальных композиций «Дон ты вольный…» об обычаях и культуре казачества, «И в сердце светит Русь…» о жизни и творчестве С.А. Есенина, музыкального спектакля «Вертикаль», посвященного жизни и творчеству В.С. Высоцкого, и мини-спектакля о личности П.П. Семенова-Тян-Шанского. В качестве актеров, режиссеров, сценаристов и других исполнителей выступят студенты и преподаватели ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского.

Базой для реализации проекта станет театральная студия «Театро», существующая в Институте филологии ЛГПУ уже 16 лет.

Мероприятие будет осуществляться с помощью дистанционных и цифровых технологий, информационной поддержки в тематических группах наиболее распространенных социальных сетей на территории стран-партнеров.
 

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Банк "Открытие" увеличил чистую прибыль на четверть — до 40,3 млрд рублей
Банк "Открытие" увеличил чистую прибыль на четверть — до 40,3 млрд
В Алтайском крае откроется новый региональный центр развития одаренных детей, аналогичный «Сириусу» в Сочи
В Алтайском крае откроется новый региональный центр развития
Второй мобильный технопарк «Кванториум» Амурской области отправился в первый рейс
Второй мобильный технопарк «Кванториум» Амурской области отправился в
Республика Бурятия получила дополнительные средства на ликвидацию третьей смены в школах
Республика Бурятия получила дополнительные средства на ликвидацию
В побочных эффектах лекарства от болезни Паркинсона виноваты кишечные бактерии
В побочных эффектах лекарства от болезни Паркинсона виноваты кишечные
ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского выиграл грант на реализацию проекта по популяризации русского языка
ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского выиграл грант на реализацию
Десятиклассники Волгоградской области напишут диагностические работы
Десятиклассники Волгоградской области напишут диагностические работы
На Ямале начинает работу центр поддержки одаренных детей
На Ямале начинает работу центр поддержки одаренных детей
Зендая объявила дату выхода специального эпизода "Эйфории"
Зендая объявила дату выхода специального эпизода "Эйфории"
Россия и Украина впервые за много лет обсуждают торговое сотрудничество
Россия и Украина впервые за много лет обсуждают торговое
ОБСЕ зафиксировала 19 нарушений на Донбассе за сутки
ОБСЕ зафиксировала 19 нарушений на Донбассе за сутки
Мишустин рассказал о развитии парка атомных ледоколов в России
Мишустин рассказал о развитии парка атомных ледоколов в России

Топ на сегодня

По второму кругу? Индийцев предупредили об опасности повторного COVID
По второму кругу? Индийцев предупредили об опасности повторного COVID
DaBro - группа, чья музыка насыщена позитивом
DaBro - группа, чья музыка насыщена позитивом
"Знал бы прикуп…" Мишустин раскрыл, почему согласился быть премьером
"Знал бы прикуп…" Мишустин раскрыл, почему согласился быть премьером
Гурвиц и Ярош: как еврей — бывший мэр Одессы с бандеровцами «кентуется»
Гурвиц и Ярош: как еврей — бывший мэр Одессы с бандеровцами
Запрещенный в Белоруссии Telegram-канал Nexta сменил название и логотип
Запрещенный в Белоруссии Telegram-канал Nexta сменил название и

Еще по теме

В ЛГПУ состоялась презентация Международного студенческого проекта «Память народа. Память семьи»
В ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского 19 июня стартует приемная кампания – 2020
РГПУ объявляет набор учителей для участия в совместном с Минпросвещения проекте в Узбекистане
МИД России благодарит ЦРУ «за поддержку русского языка»