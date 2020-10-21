ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского выиграл грант на реализацию проекта по популяризации русского языка

Алексей Вольцев

Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского выиграл грант Министерства просвещения РФ на реализацию проекта «Погружение в культуру – шаг к пониманию языка», сообщает пресс-служба вуза.

Из федерального бюджета в форме субсидий будет выделено 2,2 миллиона рублей.

Целями проекта являются продвижение, поддержка и укрепление позиций русского языка, а также популяризация российской науки, культуры и образования в государствах – участниках СНГ.

Уточняется, что проект предполагает съемку и трансляцию в странах-партнерах – Узбекистане и Казахстане – литературно-музыкальных композиций «Дон ты вольный…» об обычаях и культуре казачества, «И в сердце светит Русь…» о жизни и творчестве С.А. Есенина, музыкального спектакля «Вертикаль», посвященного жизни и творчеству В.С. Высоцкого, и мини-спектакля о личности П.П. Семенова-Тян-Шанского. В качестве актеров, режиссеров, сценаристов и других исполнителей выступят студенты и преподаватели ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского.

Базой для реализации проекта станет театральная студия «Театро», существующая в Институте филологии ЛГПУ уже 16 лет.

Мероприятие будет осуществляться с помощью дистанционных и цифровых технологий, информационной поддержки в тематических группах наиболее распространенных социальных сетей на территории стран-партнеров.

