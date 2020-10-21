Лидер "Новых людей" планирует возглавить партийный список на выборах в ГД

Лидия Мартынова

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев заявил, что планирует возглавить партийный список на выборах в Госдуму в 2021 году.

"Я планирую участвовать в выборах в Госдуму. Мы 12 кампаний вели этим летом, и я представляю, какая это нагрузка. Сейчас мы будем вести практически больше 200 одномандатных кампаний, огромное количество регионов, поэтому я просто боюсь, что внимания не хватит еще свою кампанию вести – это тоже большая нагрузка. Думаю, что одномандатником не получится идти, хотя как для партии лучше, так и буду делать, а по списку – да, готов возглавить", – сказал в интервью РИА Новости Нечаев.

По его словам, в партии ожидают, что "Новые люди" на выборах в Госдуму смогут набрать 15-20%, при этом подготовка к официальной избирательной кампании уже стартовала.

"Люди, ориентированные сегодня в будущее, в завтрашний день – это и есть наш избиратель. То есть не возраст людей важен, не пол, а важно, что больше половины страны думает про завтрашний день для себя, своих детей", – добавил он.

Кроме этого, Нечаев отметил, что "Новые люди" готовы сотрудничать с другими партиями, в том числе и с парламентскими, по разным направлениям.

Яблока" великолепная экологическая и правозащитная повестка. Там, где можем кооперироваться, давайте вместе идти и дружно работать. Даже у "Справедливой России" есть целый ряд хороших решений по соцзащите людей, а, например, у Партии роста есть дельные предложения по экономике. Поэтому мы открыты для предложений в тех сферах, где инициативы других партий не противоречат нашей программе", – подчеркнул глава партии.