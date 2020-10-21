Лунный день сегодня 21 октября 2020 года

Вадим Карасев

Энергетика Луны переменчива. Поэтому так важно заранее знать о том, какое влияние она будет оказывать в тот или иной день. Рекомендации астрологов помогут оставаться на высоте, даже когда ночное светило не благосклонно.

В этот день Луна в союзе с Козерогом неоднозначно влияет на людей, вызывая перепады настроения и излишнюю нервозность. В среду эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют оставить спешку, чтобы избежать ошибок и неприятностей. Хорошее настроение и умение обходить стороной негативно настроенных людей будут спутниками успеха.

Фаза Луны: 5 лунные сутки сменяются 6 лунным днем в 13:25. Рост Луны в Козероге — довольно напряженное время, когда неосмотрительность и пренебрежение обязательствами могут привести к потерям и неприятностям.

Магнитные бури 21 октября: астрологи прогнозируют начало сильной магнитной бури, во время которой важно следить за состоянием здоровья. Соблюдение мер безопасности поможет легче перенести солнечную активность.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

забота о здоровье;осторожность;умеренные физические нагрузки;обучение;размеренная работа;завершение дел.поездки;кредитование;нерешительность;пренебрежение к состоянию здоровья;переедание.

Рост Луны добавляет энергии, однако созвездие Козерога наделяет упрямством и пассивностью, поэтому загружать себя домашней работой не имеет смысла. В этот день энергию направляют на то, что не нервирует и не лишает сил: полив цветов, легкая уборка пыли, наведение порядка в одном из шкафов. Астрологи рекомендуют наслаждаться всем, что приносит этот день, и не потакать грусти, чтобы избежать дурного настроения.

Что надеть в среду

Сохранить внутреннее равновесие и хорошее настроение поможет правильно подобранный гардероб. В среду лучшими оттенками в одежде будут зеленый и синий. Эти цвета благотворно влияют на душевное состояние и придают уверенности. В качестве талисманов в этот день стоит рассматривать те, что защищают от негатива и наделяют энергией: бирюзу, тигровый глаз, лунный камень, янтарь.

Финансы и работа в этот лунный день

В деловой сфере астрологи рекомендуют быть несколько пассивными, чтобы не переутомиться и не стать заложниками поспешных решений. В этот день любые сделки важно проверять, чтобы исключить в дальнейшем работу над ошибками и потерю финансов.

Идеальным решением в 6 лунный день будет отдохнуть, поразмышлять над происходящим и, проанализировав сложившиеся обстоятельства, заглянуть в будущее. Если в среду придется вести финансовые операции, то стоит учесть, что в этот день нежелательно что-либо продавать — лучше приобретать.

Любовь и отношения 21 октября

В этот день заключение брака будет удачным для тех, кто стремится к размеренной семейной жизнь без суеты и чрезмерной активности. Сложившимся парам астрологи рекомендуют провести день гармонично, занимаясь любимыми делами. Что касается романтических приключений, то сильные эмоции в эти сутки могут затуманить разум и привести к непредсказуемым последствиям.

Общение между людьми под влиянием Козерога затрудняется всплесками эмоций, упрямством и нежеланием идти на компромиссы. Тем, кто знает за собой подверженность влиянию со стороны, стоит провести день максимально комфортно, перенеся по возможности встречи и командную работу на другое время.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Метеорологи предупреждают о начале магнитной бури, поэтому в среду важно внимательно относиться к сигналам организма и бережно заботиться о здоровье. Уместными будут водные процедуры, легкая гимнастика или йога, а также медитации, расслабляющие и позволяющие зарядиться энергией.

Сохранить позитивный настрой и не поддаваться влиянию окружения можно благодаря аффирмациям, а также амулетам, защищающим от негативного воздействия извне. Полезным будет и одиночество, когда можно спокойно заниматься тем, что нравится, и не отвлекаться от работы.