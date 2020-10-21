Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лунный день сегодня 21 октября 2020 года

Лунный день сегодня 21 октября 2020 года

Энергетика Луны переменчива. Поэтому так важно заранее знать о том, какое влияние она будет оказывать в тот или иной день. Рекомендации астрологов помогут оставаться на высоте, даже когда ночное светило не благосклонно.


В этот день Луна в союзе с Козерогом неоднозначно влияет на людей, вызывая перепады настроения и излишнюю нервозность. В среду эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют оставить спешку, чтобы избежать ошибок и неприятностей. Хорошее настроение и умение обходить стороной негативно настроенных людей будут спутниками успеха.

Фаза Луны: 5 лунные сутки сменяются 6 лунным днем в 13:25. Рост Луны в Козероге — довольно напряженное время, когда неосмотрительность и пренебрежение обязательствами могут привести к потерям и неприятностям.

Магнитные бури 21 октября: астрологи прогнозируют начало сильной магнитной бури, во время которой важно следить за состоянием здоровья. Соблюдение мер безопасности поможет легче перенести солнечную активность.

Что принесет удачу сегодня


забота о здоровье;
осторожность;
умеренные физические нагрузки;
обучение;
размеренная работа;
завершение дел.

Что отпугнет успех в этот день


поездки;
кредитование;
нерешительность;
пренебрежение к состоянию здоровья;
переедание.

Домашние дела по лунному календарю

Рост Луны добавляет энергии, однако созвездие Козерога наделяет упрямством и пассивностью, поэтому загружать себя домашней работой не имеет смысла. В этот день энергию направляют на то, что не нервирует и не лишает сил: полив цветов, легкая уборка пыли, наведение порядка в одном из шкафов. Астрологи рекомендуют наслаждаться всем, что приносит этот день, и не потакать грусти, чтобы избежать дурного настроения.

Что надеть в среду

Сохранить внутреннее равновесие и хорошее настроение поможет правильно подобранный гардероб. В среду лучшими оттенками в одежде будут зеленый и синий. Эти цвета благотворно влияют на душевное состояние и придают уверенности. В качестве талисманов в этот день стоит рассматривать те, что защищают от негатива и наделяют энергией: бирюзу, тигровый глаз, лунный камень, янтарь.

Финансы и работа в этот лунный день

В деловой сфере астрологи рекомендуют быть несколько пассивными, чтобы не переутомиться и не стать заложниками поспешных решений. В этот день любые сделки важно проверять, чтобы исключить в дальнейшем работу над ошибками и потерю финансов.

Идеальным решением в 6 лунный день будет отдохнуть, поразмышлять над происходящим и, проанализировав сложившиеся обстоятельства, заглянуть в будущее. Если в среду придется вести финансовые операции, то стоит учесть, что в этот день нежелательно что-либо продавать — лучше приобретать.

Любовь и отношения 21 октября

В этот день заключение брака будет удачным для тех, кто стремится к размеренной семейной жизнь без суеты и чрезмерной активности. Сложившимся парам астрологи рекомендуют провести день гармонично, занимаясь любимыми делами. Что касается романтических приключений, то сильные эмоции в эти сутки могут затуманить разум и привести к непредсказуемым последствиям.


Общение между людьми под влиянием Козерога затрудняется всплесками эмоций, упрямством и нежеланием идти на компромиссы. Тем, кто знает за собой подверженность влиянию со стороны, стоит провести день максимально комфортно, перенеся по возможности встречи и командную работу на другое время.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Метеорологи предупреждают о начале магнитной бури, поэтому в среду важно внимательно относиться к сигналам организма и бережно заботиться о здоровье. Уместными будут водные процедуры, легкая гимнастика или йога, а также медитации, расслабляющие и позволяющие зарядиться энергией.

Сохранить позитивный настрой и не поддаваться влиянию окружения можно благодаря аффирмациям, а также амулетам, защищающим от негативного воздействия извне. Полезным будет и одиночество, когда можно спокойно заниматься тем, что нравится, и не отвлекаться от работы.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Глава МВД Франции планирует провести переговоры с Колокольцевым
Глава МВД Франции планирует провести переговоры с Колокольцевым
Лунный день сегодня 21 октября 2020 года
Лунный день сегодня 21 октября 2020 года
Родственники, друзья и коллеги вспоминают Ирину Скобцеву
Родственники, друзья и коллеги вспоминают Ирину Скобцеву
Гурвиц и Ярош: как еврей — бывший мэр Одессы с бандеровцами «кентуется»
Гурвиц и Ярош: как еврей — бывший мэр Одессы с бандеровцами
DaBro - группа, чья музыка насыщена позитивом
DaBro - группа, чья музыка насыщена позитивом
Чума в XVII веке распространялась быстрее, чем в XIV веке
Чума в XVII веке распространялась быстрее, чем в XIV веке
6 признаков человека со злым сердцем
6 признаков человека со злым сердцем
По второму кругу? Индийцев предупредили об опасности повторного COVID
По второму кругу? Индийцев предупредили об опасности повторного COVID
«Ненавижу!» — Тэхён насильно обнимает Шугу. Самые смешные реакции Юнги
«Ненавижу!» — Тэхён насильно обнимает Шугу. Самые смешные реакции Юнги
"Знал бы прикуп…" Мишустин раскрыл, почему согласился быть премьером
"Знал бы прикуп…" Мишустин раскрыл, почему согласился быть премьером
Съемки мистической драмы "Пассажиры" начались в Подмосковье
Съемки мистической драмы "Пассажиры" начались в Подмосковье
США будут улучшать систему ПРО для противостояния России и Китаю
США будут улучшать систему ПРО для противостояния России и Китаю

Топ на сегодня

Польша заплатит американским компаниям за строительство АЭС $ 18 млрд
Польша заплатит американским компаниям за строительство АЭС $ 18 млрд
Адвокат рассказал о готовности Винника отвечать на вопросы в суде
Адвокат рассказал о готовности Винника отвечать на вопросы в суде
Сокращение доходов в регионах наращивает социальное недовольство
Сокращение доходов в регионах наращивает социальное недовольство
В Турции обсудят расширение сотрудничества с Украиной в оборонной сфере
В Турции обсудят расширение сотрудничества с Украиной в оборонной
75-летию атомной промышленности посвящена новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена»
75-летию атомной промышленности посвящена новая тематическая неделя

Еще по теме

Лунный день сегодня 29 июля 2020 года
Лунный день сегодня 23 июля 2020 года
Лунный день сегодня 29 октября 2019 года
Лунный день сегодня 24 мая 2020 года