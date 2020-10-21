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Магелланов пролив открыт 500 лет назад

Магелланов пролив открыт 500 лет назад

Полтысячелетия назад, 21 октября 1520 года, испанская экспедиция под руководством Фернана Магеллана открыла пролив, разделяющий архипелаг Огненная Земля и континентальную Южную Америку. Впоследствии он был  назван Магеллановым.

Пять небольших кораблей покинула испанскую гавань Санлукар-де-Баррамеда в сентябре 1519 года, чтобы отыскать самый короткий путь Индию и на Острова Пряностей — современную Индонезию.

При пересечении Атлантического океана корабли ни разу не потеряли друг друга из виду благодаря придуманной Магелланом системе сигнализации. Флотилия прошла вдоль атлантического побережья Южной Америки.

21 октября 1520 года, в день «Одиннадцати тысяч дев», примерно на 52-й параллели южной широты Магеллан открыл мыс, который он назвал в честь этого католического праздника. Первого ноября, в День всех святых, флотилия вошла в узкий скалистый проход и начала медленно продвигаться среди его извилистых берегов, пока 28 ноября перед флагманским кораблем не открылся неизвестный океан, который встретил мореплавателей штилем. Магеллан назвал его Тихим.

Длина Магелланова пролива — 575 километров, а наименьшая глубина на фарватере — всего 20 метров. Пролив труден для навигации из-за частых сужений и непредсказуемых ветров и течений. Но пока не был построен Панамский канал, он имел важное значение для мировой торговли.

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По материалам: pnp.ru

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