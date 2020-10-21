Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Максимум потока Ориониды 21 октября 2020 года: как загадать желание

Максимум потока Ориониды 21 октября 2020 года: как загадать желание

Завораживающее зрелище падающих звезд — это не только романтичный момент, но и самое подходящее время для того, чтобы загадать желание. В октябре 2020 года такая возможность представится каждому.


Осеннее ночное небо при условии хорошей погоды дарит нам прекрасное зрелище. В октябре стартует поток Орионид, который человечество наблюдает на протяжении десятка веков. Метеоры из области созвездия Ориона будут украшать небосвод, и их пик наступит 21 числа. Именно в эту ночь эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют полюбоваться красочными метеорами, а также загадать заветное желание.

Особенности потока Орионид

Энергетика мощного потока Орионид помогает раскрывать спящий потенциал, находить пути развития и мыслить нестандартно. В ночь на 22 октября наступает время исполнения желаний, однако для этого нужно не только мечтать, но и двигаться вперед, чтобы удача не отвернулась.

Яркий и зрелищный поток 21 октября будет насчитывать до 40 метеоров в час, и в этот период многие будут чувствовать прилив сил, а также смогут раскрыть интуитивные способности. Астрологи называют это время активным из-за возникновения новых идей и желания изменить жизнь к лучшему. Загадав желание, каждый сможет увеличить свои шансы на успех.

Как загадать желание, чтобы оно исполнилось


Прежде чем выходить на улицу и искать падающую звезду, желание нужно оформить. Известно, что путь падающей звезды короток, а значит, и мечту нужно формулировать кратко и емко. Даже в пасмурную погоду, когда не видно неба, можно вслух произнести мечту, и она обязательно исполнится.

Тем, кто хочет, чтобы желание претворилось в жизнь как можно скорее, стоит написать желание на листке бумаги и носить его с собой. Важно помнить, что мечта должна быть реальной, не корыстной и не вредящей окружению. Просить у Вселенной несбыточного нет смысла, поэтому нужно хорошо подумать перед тем, как записать свое желание.

Самым лучшим способом исполнить свою мечту будет просьба о том, чтобы быстрее достичь цели в уже начатом деле. Вселенная обязательно услышит просьбу, и в скором времени знаки судьбы помогут прийти к победе, ощутить радость от того, что желание сбылось.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Советы без толку: сколько раз ВОЗ меняла рекомендации по борьбе с Covid-19
Советы без толку: сколько раз ВОЗ меняла рекомендации по борьбе с
В США 14-летняя девочка сделала открытие, которое может помочь в борьбе с Covid-19
В США 14-летняя девочка сделала открытие, которое может помочь в
Вера Брежнева ответила на критику хейтеров: "Я офигенная"
Вера Брежнева ответила на критику хейтеров: "Я офигенная"
Фестиваль профессий «Билет в будущее» для учащихся 6–11-х классов стартует 23 октября
Фестиваль профессий «Билет в будущее» для учащихся 6–11-х классов
«Тотальный диктант – 2021» запланирован на 10 апреля
«Тотальный диктант – 2021» запланирован на 10 апреля
Осенние профильные смены проходят в центре «Импульс» Вологодской области
Осенние профильные смены проходят в центре «Импульс» Вологодской
Максимум потока Ориониды 21 октября 2020 года: как загадать желание
Максимум потока Ориониды 21 октября 2020 года: как загадать желание
Исследование показало, сколько подростков хотели бы стать самозанятыми
Исследование показало, сколько подростков хотели бы стать самозанятыми
С Михаила Абызова взыскали 32,5 млрд рублей в доход государства
С Михаила Абызова взыскали 32,5 млрд рублей в доход государства
Минобороны России воюет с Минфином, предложившим сократить численность ВС
Минобороны России воюет с Минфином, предложившим сократить
В России стартуют предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro
В России стартуют предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro
Показали актеров, которые сыграли BTS! Сравни айдолов с исполнителями ролей!
Показали актеров, которые сыграли BTS! Сравни айдолов с исполнителями

Топ на сегодня

Сокращение доходов в регионах наращивает социальное недовольство
Сокращение доходов в регионах наращивает социальное недовольство
Около 230 школьников из 43 регионов страны примут участие в программе «Большие вызовы» в центре «Сириус» в Сочи
Около 230 школьников из 43 регионов страны примут участие в программе
Немецкий депутат предрек ФРГ темноту при отказе от "Северного потока — 2"
Немецкий депутат предрек ФРГ темноту при отказе от "Северного потока
Совбез ООН определился с самым насущным вопросом по ситуации в Карабахе
Совбез ООН определился с самым насущным вопросом по ситуации
База — Рамштайн: НАТО создаст в Германии свой центр для войны в космосе
База — Рамштайн: НАТО создаст в Германии свой центр для войны

Еще по теме

В октябре падают звезды: как загадать желание, чтобы оно исполнилось
Звездопады в октябре — Тауриды и Ориониды
Смоляне смогут увидеть яркие метеоры Ориониды
Граждане столицы увидят звездопад в ночь на 21 октября