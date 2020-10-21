Матвиенко: каждый сенатор определит сам, когда сделать прививку от COVID-19

Анастасия Иванова

Тема: Пленарное заседание Совета Федерации 21 октября 2020 года

В Совете Федерации каждый парламентарий самостоятельно определит, как и когда он будет прививаться от коронавируса. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

В традиционном для пленарных заседаний Совета Федерации формате «Время эксперта» 21 октября выступил директор ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи», академик Российской академии наук, профессор Александр Гинцбурга. Именно в его НИИ была разработана первая в мире вакцина от COVID-19.

Матвиенко задала академику вопрос: «На ваш взгляд, когда нужно делать вакцину?». Гинцбург ответил: «Чем раньше, тем лучше». «Вы сами привились?», — поинтересовалась спикер, на что директор НИИ сказал, что сделал это еще 30 марта.

«Мы ваш совет услышали, — заявила спикер. — Думаю, что каждый сенатор сам определится, когда ему вакцинироваться — естественно, на добровольной основе».

Она особо поблагодарила «всю армию наших ученых», которые «подтвердили высочайший уровень нашей компетенции в мире», разработав первую в мире вакцину от коронавируса. «Это потрясающий результат! И шанс на то, что нацию будет здорова», — уверена Валентина Матвиенко.