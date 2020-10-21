Медитация на карты Таро: три эффективных способа

Вадим Карасев

Карты Таро — источник мудрости и кладезь ценных советов. С их помощью можно не только гадать на будущее, но и медитировать, чтобы получать точные ответы на вопросы и тренировать интуицию.

Медитации помогают раскрывать внутренний потенциал, достигать внутренней гармонии и находить ответы на любые вопросы. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют попробовать несколько эффективных медитаций на карты Таро, чтобы получить ценные подсказки, узнать о том, что ждет в скором времени и научиться предсказывать события.

Медитация на старшие Арканы: как увидеть будущее

Из колоды вынимают старшие Арканы, раскладывают их рубашкой вверх и занимают удобное положение. Закрыв глаза и успокоив дыхание, мысленно задают вопрос: «Что ждет меня завтра?». После этого вынимают одну из карт, которая и укажет на события скорого времени. Спешить при расшифровке выпавшей карты не стоит: нужно подключить интуицию и обязательно сопоставить совет с происходящим в жизни.

Медитация «Ответ на вопрос»

Перед медитацией важно настроиться, исключить отвлекающие факторы и создать спокойную обстановку. Расслабиться помогут спокойная музыка и ароматические свечи. Для этой медитации не нужно переворачивать карты. Арканы раскладывают изображениями вверх и мысленно задают интересующий вопрос. Карту после заданного вопроса выбирают интуитивно, позволяя внутреннему голосу подсказать подходящий Аркан, который наиболее полно сможет ответить на важный вопрос.

Эффективная медитация «Вопрос-ответ»

Для этой медитации потребуются все те же старшие Арканы. Их тасуют в руках, сосредотачиваясь на главном вопросе. Суть медитации заключается в том, чтобы раскрыть интуитивные способности. Необходимо послушать свое дыхание, очистить сознание от посторонних мыслей и лишь потом задавать вопрос. Первая вытащенная карта ответит на вопрос о том, что будет в ближайшее время, вторая поможет оценить обстановку и силы, а благодаря третьей подсказке старшего Аркана удастся найти путь к счастью.